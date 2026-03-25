27 godina kućnog zatvora. Bolsonaro ne ide iza rešetaka

Bivšem brazilskom predsjedniku Jairu Bolsonaru odobreno je da svoju 27-godišnju kaznu zbog pokušaja držanog udara izdrži kod kuće umjesto u zatvoru zbog lošeg zdravlja, piše Guardian.

Odluka suca saveznog suda Alexandre de Moraesa uslijedila je nakon što je Bolsonaro hospitaliziran 13. ožujka zbog upale pluća, jednog od nekoliko zdravstvenih problema s kojima se bivši lider suočava od kada je 2018. godine izboden od strane muškarca, prije nego što je izabran za predsjednika.

Bolsonaro je nedavno nekoliko dana bio na intenzivnoj njezi zbog problema s bubrezima i drugih zdravstvenih problema. Njegovi liječnici nisu rekli kada će napustiti bolnicu u Brasílii, ali njegovo opće stanje se poboljšalo. U odluci, Moraes je naveo da će kućni pritvor trajati početni period od 90 dana.

„Nakon ovog razdoblja, ponovno će se procijeniti ispunjavaju li se uvjeti za nastavak humanitarnog kućnog pritvora, uključujući medicinski pregled ako bude potrebno“, napisao je sudac.

Odvjetnici desničarskog lidera, koji je vladao od 2019. do 2022. godine, dugo su tražili Moraesovo dopuštenje da izdrži svoju kaznu pod „humanitarnim kućnim pritvorom“, ali je sudac prethodno odbio sve zahtjeve.

U ponedjeljak je brazilski glavni državni odvjetnik Paulo Gonet otvorio put za Bolsonara da bude smješten u kućni pritvor umjesto da se vrati u zatvor.

Jedan od Bolsonarovih sinova, senator Flávio Bolsonaro, rekao je da će se kandidirati za predsjednika u listopadu. Anketama pokazuje da je u mrtvoj utrci s trenutačnim predsjednikom Luizom Ináciom Lumom da Silvom.

Povijesno gledano, brazilski vrhovni sud samo poništava kućni pritvor ako se zdravlje zatvorenika drastično poboljša ili ako dođe do kršenja utvrđenih pravila, poput davanja javnih izjava, objavljivanja na društvenim mrežama ili davanja intervjua medijima.