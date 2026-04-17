35 radnika u zdravstvu dobilo subvencije za stambeni kredit

Ugovori o subvencioniranju kamata na stambene kredite za liječnike i zdravstvene djelatnike, a pravo na potporu ove je godine ostvarilo 35 korisnika, što je najveći broj od pokretanja mjere, potpisani su u petak u Virovitičko-podravskoj županiji.

Ugovori su potpisani u sjedištu županije, nakon javnog poziva raspisanog u siječnju, namijenjenog doktorima medicine, magistrima farmacije i magistrima medicinske biokemije zaposlenima na neodređeno vrijeme u županijskim zdravstvenim ustanovama te u Općoj bolnici Virovitica. Uvjet je bio da korisnici već imaju ugovoren stambeni kredit za nekretninu koja služi za stanovanje.

Subvencija obuhvaća do 50 posto ukupne kamate na stambeni kredit za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2026. godine, uz maksimalni iznos od 1.596 eura godišnje po korisniku. Na poziv je pristiglo 35 prijava, a svi prijavljeni ostvarili su pravo na potporu.

Program subvencioniranja kamata pokrenut je 2018. godine na inicijativu župana Igor Andrović, kada je potporu koristilo 15 liječnika. Od tada do danas, kroz ovu mjeru obuhvaćena su 242 korisnika, za što je izdvojeno ukupno 176.481,38 eura. Ove godine za tu namjenu osigurano je 25.000 eura.

Uz subvencioniranje kamata, županija provodi i mjeru sufinanciranja najamnine za liječnike koji nemaju riješeno stambeno pitanje, u iznosu od 300 eura mjesečno. Za tu je svrhu ove godine osigurano 38.000 eura, dok je od početka provedbe mjere za 191 korisnika izdvojeno ukupno 394.054 eura.

Župan Andrović istaknuo je kako je riječ o kontinuiranoj mjeri koja se provodi već osam godina, s ciljem zadržavanja medicinskog kadra na području županije. „Možemo ulagati u zgrade, vozila i opremu, ali bez ljudi to nema smisla. Upravo zato ulažemo i u kadar kroz ovakve mjere, kako bismo osigurali kvalitetnu zdravstvenu skrb za sve stanovnike“, poručio je Andrović.