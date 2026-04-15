'NISAM BILA BOLESNA'

Hrstić izazvala 'buru' izjavom da se nikad nije naručila na pregled! Ovako to objašnjava

'Ono što sam kao ministrica svjesna je da je moje zdravlje posljedica moje brige o njemu', kaže ministrica zdravstva

Ministrica zdravstva Irena Hrstić 'podigla je prašinu' sinoć u RTL Direktu. Govorila je o listama čekanja i pregledima. Izjavila je da se nikada nije naručila na pregled i da nije išla kod doktora. Pojasnila je ipak da ide na redovite preglede kod liječnika obiteljske medicine jednom godišnje i da se odaziva na redovne preventivne preglede. 

Njezina izjava odjeknula je u javnosti pa je s ministricom danas opet razgovarala reporterka RTL-a Danas Katarina Brečić. 

POVEĆANJE ULAGANJA U OBITELJSKU Pacijenti će moći ići na nove pretrage kod svog doktora. Doznajemo što se sve mijenja
Pacijenti će moći ići na nove pretrage kod svog doktora. Doznajemo što se sve mijenja

- Iskreno rečeno stvarno je moguće jer ja do sada bolesna nisam bila, ni u situaciji da je trebalo bilo kakvo postavljanje dijagnoze. Redovito idem na preventivne zdravstvene preglede, vadim jedanput godišnje krv radi uvida općeg zdravstvenog stanja koje najnormalnije komuniciram na legalan i legitiman način s liječnikom obiteljske medicine - rekla je Hrstić. Prenosimo dio intervjua. 

To su preventivni pregledi u sklopu Nacionalnog plana preventivnih pregleda?

Točno. Kao žena idem redovito na mamografije. Zna se dogoditi da preskočim neke pozive, ali odem na preglede po pozivu. I na preglede za prevenciju karcinoma kolona, ne samo zbog dobi, nego zbog pozitivne obiteljske anamneze. To je sve. Pokušavam se sjetiti je li nekada bilo potrebe za hitnom uslugom, ali ne mogu se ni toga sjetiti. 

Znači, nikada nije bila situacija da vas nešto boli pa nazovete kolegu doktora - možeš li me pregledati, neću se naručivati?

Stvarno ne. Jedino što sam u životu imala su dvije operacije koje su bile davno i potencijalne prehlade, a budući da sam liječnica to znam prepoznati i procijeniti je li dovoljno liječiti paracetamolima ili treba nešto drugo. Zdrava sam i voljela bih da tako i ostane. 

Imate li poruku za one koji će sada tvrditi - ona se liječi preko veze?

Jedna je poruka - niti karakterno niti osobno nemam potrebu ne govoriti istinu. Ono što sam kao ministrica svjesna je da je moje zdravlje posljedica moje brige o njemu. Ali svjesna sam također da postoje mlađi ljudi, ali i stariji, koji imaju određene simptome. Moja briga kao ministrice je da osiguram preglede za one osobe u potrebi - kvalitetne, pravovremene i najbliže mjestu stanovanja. 

SAD šalje tisuće vojnika na Bliski istok? Iran: 'Još jedan naš brod uspio je proći Hormuz'
IZ MINUTE U MINUTU

SAD šalje tisuće vojnika na Bliski istok? Iran: 'Još jedan naš brod uspio je proći Hormuz'

Već punih 46 dana traje rat u Iranu. U Washingtonu je održana prva runda razgovora između Izraela i Libanona, dok SAD istodobno otkriva detalje pomorske blokade Irana, a Teheran poručuje da će je zaobići trgovinom preko svojih granica. Napetosti dodatno rastu nakon što je teretni brod pogođen projektilima u Omanskom zaljevu, Kina zaprijetila protumjerama zbog američkih poteza
Nakon otkrića 24sata, Uskok ušao u Judo savez! Kupe papire o tome kako i na što se trošilo...
POTVRĐENO ZA 24SATA

Nakon otkrića 24sata, Uskok ušao u Judo savez! Kupe papire o tome kako i na što se trošilo...

U zadnjih tjedan dana smo pisali o ljetovanju i pićima sina glavnog tajnika Olimpijskog odbora, skrivenim troškovima ljetovanja i kako je moćni HDZ-ovac i siva eminencija Tomislav Čuljak dobio od Saveza Land Cruiser
Bačić kaže da je 18 m2 dovoljno za mladu osobu. Provjerili smo njegove kvadrate, zemljišta...
IMOVINSKA KARTICA

Bačić kaže da je 18 m2 dovoljno za mladu osobu. Provjerili smo njegove kvadrate, zemljišta...

Dok se mladima nudi takva budućnost, u imovinskoj kartici ministra Branka Bačića sasvim je druga stambena realnost

