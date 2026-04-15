Hrstić izazvala 'buru' izjavom da se nikad nije naručila na pregled! Ovako to objašnjava

Ministrica zdravstva Irena Hrstić 'podigla je prašinu' sinoć u RTL Direktu. Govorila je o listama čekanja i pregledima. Izjavila je da se nikada nije naručila na pregled i da nije išla kod doktora. Pojasnila je ipak da ide na redovite preglede kod liječnika obiteljske medicine jednom godišnje i da se odaziva na redovne preventivne preglede.

Njezina izjava odjeknula je u javnosti pa je s ministricom danas opet razgovarala reporterka RTL-a Danas Katarina Brečić.

- Iskreno rečeno stvarno je moguće jer ja do sada bolesna nisam bila, ni u situaciji da je trebalo bilo kakvo postavljanje dijagnoze. Redovito idem na preventivne zdravstvene preglede, vadim jedanput godišnje krv radi uvida općeg zdravstvenog stanja koje najnormalnije komuniciram na legalan i legitiman način s liječnikom obiteljske medicine - rekla je Hrstić. Prenosimo dio intervjua.

To su preventivni pregledi u sklopu Nacionalnog plana preventivnih pregleda?

Točno. Kao žena idem redovito na mamografije. Zna se dogoditi da preskočim neke pozive, ali odem na preglede po pozivu. I na preglede za prevenciju karcinoma kolona, ne samo zbog dobi, nego zbog pozitivne obiteljske anamneze. To je sve. Pokušavam se sjetiti je li nekada bilo potrebe za hitnom uslugom, ali ne mogu se ni toga sjetiti.

Znači, nikada nije bila situacija da vas nešto boli pa nazovete kolegu doktora - možeš li me pregledati, neću se naručivati?

Stvarno ne. Jedino što sam u životu imala su dvije operacije koje su bile davno i potencijalne prehlade, a budući da sam liječnica to znam prepoznati i procijeniti je li dovoljno liječiti paracetamolima ili treba nešto drugo. Zdrava sam i voljela bih da tako i ostane.

Imate li poruku za one koji će sada tvrditi - ona se liječi preko veze?

Jedna je poruka - niti karakterno niti osobno nemam potrebu ne govoriti istinu. Ono što sam kao ministrica svjesna je da je moje zdravlje posljedica moje brige o njemu. Ali svjesna sam također da postoje mlađi ljudi, ali i stariji, koji imaju određene simptome. Moja briga kao ministrice je da osiguram preglede za one osobe u potrebi - kvalitetne, pravovremene i najbliže mjestu stanovanja.