Obavijesti

News

Foto: Ministerstwo Obrony Narodowej via Wikimedia Commons
RAKETNA PROPAGANDA PLUS+

4-4-2 DO BEOGRADA Srbe smo plašili ‘beograđankom’ od drva. Na ‘zagrepčanku’ troše milijune

Piše Boris Rašeta,

NOVI EXPRESS Bivši desetar analizira nemir koji je zavladao nakon što je Srbija pokazala rakete za koje tvrde da mogu pogađati Zagreb i prisjeća se kako smo 1995. istu psihološku igru mi puno jeftinije odigrali

Žena s tajnom, misteriozna dama, Greta Garbo... Taj se stereotip Zagrepčanima, Hrvatima i cijeloj regiji 1995. godine “ukazao” u krajnje nestereotipnom izdanju. Zvala se “Beograđanka”, što je bilo duhovito ime za krstareću raketu dometa 450 kilometara - a do Beograda imamo, kako kaže pjesma čovjeka koji ne voli vojnu muziku, 442 km. Taman na granici dosega. Prvi je put prikazana na vojnoj paradi na Jarunu. Hrvatska je te, 1995, godine, posjedovala tehnologiju za proizvodnju samokresa, pa je pojava moćne rakete djelovala zaprepašćujuće. Kako je najavio novinar HRT-a Mladen Trnski, raketa je domaće proizvodnje, ima domet 450 kilometara i može dosegnuti Beograd. Krstareće su rakete ozbiljna napadna oružja visoke tehnologije. Kao što im i ime govori, ne slijede balističku putanju, već po potrebi “šaraju” vijugavim trajektorijama pa ih je teže presresti. “Beograđanka” je, međutim, imala tajnu. Izbliza je djelovala puno pitomije nego na TV-u. Izazivala je humorni efekt.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Žestok napad na Izrael. 100 ozlijeđenih. Otkazane škole
IZ MINUTE U MINUTU

Žestok napad na Izrael. 100 ozlijeđenih. Otkazane škole

Tri tjedna rata, Trump je rekao da ga ne zanima primirje, ali je najavio potencijalno smanjenje opsega operacija. Iran prijeti Ujedinjenom Kraljevstvu nakon što je London dozvolio američkim bombarderima korištenje baza
U Katru pao helikopter, Trump dao ultimatim Iranu, oni odmah odgovorili: Ovo su naše mete!
IZ MINUTE U MINUTU

U Katru pao helikopter, Trump dao ultimatim Iranu, oni odmah odgovorili: Ovo su naše mete!

Ušli smo u 23. dan rata u Iranu. Izrael i SAD nastavljaju s udarima na Iran, Iran gađa Izrael, ali i one države u regiji koje smatraju američkim saveznicima, u kojima su američke vojne baze... Amerikanci tvrde da su od početka rata pogodili više od 8000 ciljeva u Iranu...
FOTO UŽASA Ograda je ušla u BMW kod Zaprešića: 'Sve sam vidio. Prvo je udario Škodu...'
NEVJEROJATNO

FOTO UŽASA Ograda je ušla u BMW kod Zaprešića: 'Sve sam vidio. Prvo je udario Škodu...'

U tijeku je očevid te je nadležne službe otklanjaju vozila te popravljaju kolnik. Iz policije kažu kako nema zastoja, ali se vozi usporeno.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026