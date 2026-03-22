4-4-2 DO BEOGRADA Srbe smo plašili ‘beograđankom’ od drva. Na ‘zagrepčanku’ troše milijune

Žena s tajnom, misteriozna dama, Greta Garbo... Taj se stereotip Zagrepčanima, Hrvatima i cijeloj regiji 1995. godine “ukazao” u krajnje nestereotipnom izdanju. Zvala se “Beograđanka”, što je bilo duhovito ime za krstareću raketu dometa 450 kilometara - a do Beograda imamo, kako kaže pjesma čovjeka koji ne voli vojnu muziku, 442 km. Taman na granici dosega. Prvi je put prikazana na vojnoj paradi na Jarunu. Hrvatska je te, 1995, godine, posjedovala tehnologiju za proizvodnju samokresa, pa je pojava moćne rakete djelovala zaprepašćujuće. Kako je najavio novinar HRT-a Mladen Trnski, raketa je domaće proizvodnje, ima domet 450 kilometara i može dosegnuti Beograd. Krstareće su rakete ozbiljna napadna oružja visoke tehnologije. Kao što im i ime govori, ne slijede balističku putanju, već po potrebi “šaraju” vijugavim trajektorijama pa ih je teže presresti. “Beograđanka” je, međutim, imala tajnu. Izbliza je djelovala puno pitomije nego na TV-u. Izazivala je humorni efekt.