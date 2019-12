5 stvari koje će vam pomoći da zavladate svojom sudbinom

Mnogi ljudi žive svoj život kao da su u (ne)milosti životnih okolnosti. Istina je da u životu postoje stvari nad kojima nemamo izravnu kontrolu, poput prirodnih katastrofa i ponašanja drugih ljudi. Međutim, također je istina da često nad vlastitim životom imamo veću kontrolu nego što mislimo. U životu uvijek imamo dva izbora, možemo se podrediti životnim okolnostima ili možemo biti gospodari vlastite sudbine. Ako ste odabrali ovo drugo, evo kako ćete to napraviti.

1. Pobrinite se za sebe

Trajna sreća uglavnom proizlazi iz povezanosti sa svojim bližnjima. No, u tom segmentu često znamo izgubiti sebe zbog drugih. Ako ste roditelj, i sami znate koliko ste puta stavili potrebe svoje djece ili partnera/ice ispred vlastitih. Iako je požrtvovnost poželjna ljudska karakteristika, u velikom broju situacija ne doprinosi našem psihičkom, a ni fizičkom zdravlju. Ako uvijek druge ljude stavljamo ispred sebe i zanemarujemo vlastite potrebe, završit ćemo ogorčeni. S druge strane, ako se u potpunosti usredotočimo na sebe i svoje probleme, osjećat ćemo se usamljeno i jadno. Upravo negdje između nalazi se balans koji moramo postići kako bismo imali sretan i uspješan život.

2. Sami odaberite svoj put

Iako nas obitelj odmalena usmjerava prema vlastitim vjerovanjima, mi smo ti koji na kraju odlučujemo kojim ćemo putem poći. No, ponekad je teško oduprijeti se utjecaju okoline. Primjerice, roditelji s niskim samopouzdanjem skloniji su odgajanju djece koja će kasnije također imati nisko samopouzdanje. No, što je naše samopouzdanje niže, to su manje šanse da ćemo odrastati vjerujući da smo stvoreni za velike stvari. Zato vaši životni stavovi trebaju ovisiti isključivo o vama i vašem odabiru, koji ne bi smio biti pod utjecajem drugih. Čak i ako pojedinci smatraju da nećete u nečemu uspjeti ili da odabrani put nije za vas, ako nešto odlučite, toga se i držite. Ne dopustite da vas mišljenja drugih pokolebaju jer mišljenja su samo puste riječi, koje, nažalost, mogu imati velik utjecaj na ljudsku psihu. Pritom također naučite razlikovati dobronamjerna i konstruktivna mišljenja od onih čiji je cilj samo da vas sputaju ili rastuže.

3. Usredotočite se na ono što možete kontrolirati

Često potrošimo jako puno energije, ali i živaca, brinući se o nečemu što je izvan naše kontrole. S druge strane, znamo postati indiferentni u situacijama kada svojim djelovanjem možemo nešto promijeniti. Primjerice, brinemo se zbog rezultata utakmice ili završetka neke serije kao da o tome ovisi naš život. A nekada, u situacijama u kojima možemo napraviti nešto korisno za sebe, primjerice odvajati određeni iznos za mirovinu koji će nam biti potreban u starosti, ne činimo ništa jer nam se to čini kao daleka budućnost. Vrijeme je da nepotrebnim stvarima prestanemo davati pažnju i usmjerimo se na ono od čega ćemo imati koristi.

4. Naučite vjerovati sebi

Neuspjeh je dio puta do uspjeha. Ako čitate novine ili portale, primijetit ćete da se uvijek spominju uspjesi osoba, no rijetko se piše o tome što su oni sve prošli kako bi došli na poziciju na kojoj se nalaze danas. Mnogi od njih puno su puta morali pasti kako bi iz te situacije naučili neku novu lekciju. Zato nemojte posustati u nečemu što vas zanima i što želite raditi samo zato što vas je strah da u tome nećete uspjeti. Vjerujte u svoje sposobnosti jer ako to nećete učiniti vi, neće ni drugi.

5. Poduzmite nešto

Stariji su znali govoriti: ''Puno priče, malo rada'', i upravo ta poslovica opisuje uzrok mnogih životnih neuspjeha. Naime, ništa se ne događa ako ne poduzmemo prvi korak. Možemo se pouzdati u ''pravilo privlačnosti'' i pročitati sve moguće knjige o samopomoći, no ako zbilja ne izađemo iz svoje sigurne zone i nešto ne napravimo, ne možemo očekivati čuda. Ako želimo biti gospodari vlastitih sudbina, moramo svakodnevno poduzimati pozitivne akcije prema svojim ciljevima. Ako niste sigurni odakle započeti, to sada nije ni važno. Počnite bilo gdje i uskoro ćete otkriti krećete li se u pravom smjeru.

