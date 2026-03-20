A-10 WARTHOG Htjeli ga poslati u penziju, a sad postaje ključan u Iranu: Leti i bez pola krila!

Američki jurišni zrakoplov A-10 Thunderbolt II, poznatiji po nadimku "Warthog" (Bradavičasta svinja), zrakoplov je koji Ratno zrakoplovstvo SAD-a već godinama pokušava poslati u mirovinu. Smatran presporim i preranjivim za suvremeno bojište, trebao je svoje mjesto ustupiti modernijim i skupljim lovcima. No, sukob s Iranom početkom 2026. godine preokrenuo je njegovu sudbinu i vratio ga u središte pozornosti, gdje se pokazao nezamjenjivim u jednoj od najopasnijih pomorskih zona na svijetu.

Dok su medijski napisi bili puni izvještaja o naprednim lovcima F-35 i strateškim bombarderima B-2 koji su uništavali iransku protuzračnu obranu u sklopu operacije "Epic Fury", stari i robusni A-10 dobio je ključnu, iako manje glamuroznu ulogu. Načelnik združenog stožera američke vojske, general Dan Caine, potvrdio je ono o čemu se nagađalo tjednima.

‍- A-10 Warthog sada je u borbi na južnom krilu te lovi i uništava brze napadačke brodove u Hormuškom tjesnacu - izjavio je Caine na konferenciji za medije u Pentagonu.

Ova objava označila je novu eru za zrakoplov dizajniran u jeku Hladnog rata za uništavanje sovjetskih tenkova. Njegova nova misija postala je zaštita jednog od najvažnijih plovnih putova na svijetu, kojim prolazi oko 20 posto globalne nafte. Iranska revolucionarna garda godinama se oslanjala na taktiku rojeva malih, brzih i agilnih jurišnih brodova kako bi prijetila međunarodnom prometu, polagala mine i provodila napade. Protiv takve asimetrične prijetnje, A-10 se pokazao savršenim protuotrovom.

Njegova sposobnost da satima kruži ("loitering") iznad područja, leti nisko i sporo, te isporuči ogromnu vatrenu moć s kirurškom preciznošću, čini ga idealnim za lov na male i pokretne mete koje bi brži zrakoplovi teško pratili.

Letjelica koju su godinama pokušavali umiroviti

Ironično, upravo su karakteristike zbog kojih ga je Pentagon htio otpisati - sporost i dizajn za djelovanje na malim visinama - postale njegova najveća prednost u iranskom sukobu. Godinama su visoki časnici tvrdili da A-10 ne bi preživio u modernom zračnom prostoru protiv naprednih sustava kakve posjeduju Kina ili Rusija.

Plan je bio osloboditi sredstva za program F-35, no američki Kongres, pod pritiskom veterana i kopnenih snaga koje su svjedočile o spasonosnoj ulozi "Warthoga" u Iraku i Afganistanu, uporno je blokirao njegovo potpuno umirovljenje. Posljednjom odlukom, proračun za 2026. godinu spriječio je smanjenje flote ispod 103 operativna zrakoplova, produživši mu život barem do 2029. godine.

Umirovljena pukovnica Kim Campbell, koja je ušla u zrakoplovnu povijest kada je 2003. sletjela teško oštećenim A-10 bez hidraulike, predvidjela je ovakav scenarij. U jednom [intervjuu za FlightGlobal](https://www.flightglobal.com/fixed-wing/a-10-returns-to-combat-hunting-iranian-vessels-in-strait-of-hormuz/166724.article) tvrdila je da će, jednom kada napredniji zrakoplovi poput F-35 postignu lokalnu zračnu nadmoć, A-10 postati neophodan za blisku podršku. Njezine su se riječi pokazale proročanskima; nakon što su prvih tjedana operacije uništeni ključni iranski radarski i raketni položaji, nebo je postalo dovoljno sigurno za "Bradavičastu svinju" da se uključi u borbu.

Titanijska kada i top veći od automobila

Ono što A-10 čini legendom nije samo njegova ubojitost, već i nevjerojatna izdržljivost. Zrakoplov je doslovno izgrađen oko svog glavnog oružja, sedmocijevnog rotacijskog topa GAU-8/A Avenger kalibra 30 mm, koji može ispaliti do 3.900 granata u minuti. Pilot sjedi zaštićen u oklopljenoj kabini od titana teškoj preko 540 kilograma, poznatoj kao "titanijska kada", koja može izdržati izravne pogotke protuavionskih projektila do kalibra 23 mm.

Dizajniran je s ekstremnom redundancijom sustava. Motori su visoko postavljeni i razmaknuti kako bi se smanjila šansa da oba budu pogođena istovremeno. Može nastaviti letjeti čak i ako mu nedostaje pola krila, jedan motor, jedan od dva vertikalna stabilizatora ili ako mu hidraulički sustav potpuno otkaže. Za takve slučajeve posjeduje rezervni mehanički sustav upravljanja. Uz top, A-10 nosi širok spektar naoružanja, uključujući protuoklopne projektile AGM-65 Maverick i laserski vođene rakete APKWS, koje su se pokazale iznimno učinkovitima ne samo protiv brodova, već i u obaranju iranskih dronova.

