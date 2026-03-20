Časnik otišao na jutarnje trčanje i slučajno otkrio tajni položaj francuskog nosača zrakoplova!

Uporna težnja za osobnim rekordom motiv je mnogih sportaša, no za jednog časnika francuske mornarice rutinsko jutarnje trčanje pretvorilo se u prvorazredni nacionalni sigurnosni incident. Dok se francuska vojska obično ponosi svojom neprimjetnošću i strateškim pozicioniranjem, precizne koordinate njezinog zapovjednog broda nedavno su emitirane diljem svijeta zahvaljujući popularnoj fitness aplikaciji. Nevjerojatan propust dogodio se usred osjetljive misije u istočnom Mediteranu, u trenutku pojačanih napetosti između SAD-a, Izraela i Irana, pretvarajući najmoćniji europski ratni brod u digitalni svjetionik dostupan svima, piše francuski Le Monde.

Foto: Le Monde

Jedan trening ugrozio cijelu flotu

Incident se zbio 13. ožujka, kada je mladi časnik, u medijskim izvješćima identificiran pod pseudonimom Arthur, odlučio zabilježiti svoj trening na palubi nosača zrakoplova Charles de Gaulle.

Koristeći pametni sat povezan s aplikacijom Strava, pretrčao je nešto više od sedam kilometara u impresivnih 35 minuta, držeći tempo od otprilike 4:58 minuta po kilometru. Problem je nastao jer je zaboravio isključiti GPS praćenje, a njegov profil na Stravi bio je javan. Podaci o trčanju, uključujući preciznu rutu u obliku petlji na otvorenom moru, automatski su preneseni na internet.

Istraživački novinari francuskog lista *Le Monde*, koji su prvi otkrili priču, uspjeli su potvrditi lokaciju uspoređujući podatke iz aplikacije sa satelitskim snimkama Europske svemirske agencije. Snimke, napravljene tek sat vremena nakon trčanja, jasno su pokazale prepoznatljivi obris 262 metra dugog nosača sjeverozapadno od Cipra, stotinjak kilometara od turske obale.

Osobni sportski dnevnik tako je postao detaljna mapa kretanja cijele borbene skupine, koja uz nosač uključuje i nekoliko fregata te opskrbni brod.

Strateške posljedice u osjetljivom trenutku

Vrijeme ovog digitalnog propusta nije moglo biti gore za francusko Ministarstvo obrane. Predsjednik Emmanuel Macron objavio je slanje borbene skupine prema istočnom Mediteranu samo desetak dana ranije, kao odgovor na eskalaciju sukoba u regiji. Iako sama prisutnost nosača nije bila tajna, njegova točna lokacija u stvarnom vremenu trebala je ostati strogo čuvana informacija.

U eri precizno navođenih projektila, otkrivanje položaja nosača zrakoplova, čija se vrijednost procjenjuje na više od 1,2 milijarde eura, predstavlja konkretnu prijetnju za tisuće članova posade.

Glavni stožer francuskih oružanih snaga potvrdio je da objava podataka predstavlja kršenje pravila digitalne sigurnosti. "Aktivnost nije u skladu s važećim uputama", stoji u njihovom priopćenju, uz najavu da će "zapovjedništvo poduzeti odgovarajuće mjere".

Dodatna istraga pokazala je da Arthur nije jedini. Pronađen je još najmanje jedan član posade na aktivnoj misiji koji je javno dijelio geolocirane aktivnosti, pa čak i fotografije opreme i osoblja s palube, što ukazuje na sustavni problem u "digitalnoj higijeni" unutar vojske.

Internet se zabavlja na račun sigurnosnog propusta

Dok su vojni dužnosnici u Parizu vjerojatno bijesnili, internet je u časnikovoj predanosti treningu pronašao izvor nepresušne zabave. Društvene mreže, posebice TikTok, preplavili su duhoviti komentari.

Mnogi su istaknuli kako se trening danas jednostavno ne računa ako nije digitalno zabilježen.

"U Arthurovu obranu, svi znaju da se vježbanje ne računa ako nije praćeno ili izmjereno na neki način", napisao je jedan korisnik.

Drugi su pohvalili njegovu sportsku spremu.

"Barem je zabilježio dobar tempo", "Trebali bismo biti impresionirani njegovom brzinom", samo su neki od komentara. Jedan se korisnik našalio kako ne vježba upravo zato da ne bi slučajno odao državne tajne, dok je drugi primijetio da Arthur, s obzirom na to da je trčao nasred mora, vjerojatno "odrađuje plivački dio triatlona".

Neki su bili i oštriji, pa je jedan komentator napisao da je Arthur "službeno kvalificiran za rad u američkoj vladi", aludirajući na prijašnja curenja podataka iz SAD-a.

