A DANAS PRŽENJE Temperature će ići i preko 35 stupnjeva, a za vikend upozorenje za ove regije

U većini krajeva u petak će biti pretežno sunčano i vruće, pogotovo u Dalmaciji i na krajnjem istoku, uz najvišu dnevnu temperaturu većinom između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva, a u Dalmaciji može biti i malo viša.

Drugdje se, uz prolazno više oblaka, lokalno očekuje malo kiše i pljusak s grmljavinom, osobito kasno poslijepodne i navečer u sjevernim krajevima gdje je moguće i olujno nevrijeme.

Foto: DHMZ

Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, na istoku i prema otvorenom moru jugoistočni. Za petak je narančasti meteoalarm, koji znači da je vrijeme opasno, oglašen za splitsku, riječku i dubrovačku regiju zbog iznimno visokih temperatura.

Vikend

U subotu je za splitsku i riječku regiju opet na snazi narančasti meteoalarm zbog iznimno visokih temperatura. Za riječku regiju je zbog istog razloga oglašeno žuto upozorenje.

U subotu je zagrebačka regija pod žutim upozorenjem zbog grmljavinskog nevremena. Isto upozorenje na snazi je za osječku regiju.

- Za vikend u unutrašnjosti promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno te nestabilno, dok će na Jadranu prevladavati sunčano. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom koji osobito u subotu lokalno mogu biti izraženiji, uglavnom u unutrašnjosti. U ponedjeljak djelomice sunčano, uz više oblaka lokalnih pljuskova uglavnom još može biti u Gorskoj Hrvatskoj i Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, uz nestabilnosti prolazno može biti i jak. Na Jadranu danju većinom umjeren jugozapadni vjetar, a u noći i ujutro mjestimice umjerena bura. U ponedjeljak će duž obale zapuhati umjeren sjeverozapadnjak i bura, osobito podno Velebita moguće i jaka. Na Jadranu noći tople i dani vrući. Na kopnu će uz postupan pad temperature danju biti manje toplo - pišu iz DHMZ-a.