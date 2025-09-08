A sad adio! Više od 800 Rusa uskoro mora napustiti Latviju...

Migracijske vlasti u Latviji naredile su ruskim građanima, njih 841, da do 13. listopada napuste zemlju, sukladno promjenama zakona koji je stupio na snagu 2022. Detalji odluke objavljeni su na latvijskoj javnoj televiziji u nedjelju navečer, pozivajući se na imigracijske vlasti.

Promjene u zakonima vezanim uz imigraciju unesene su kao odgovor na invaziju Rusije na Ukrajinu. Unesenim izmjenama zakona postroženi su uvjeti za boravišne dozvole za Ruse.

Rusi čine četvrtinu stanovništva Latvije koje broji 1,9 milijuna ljudi. Latvija dijeli 284 kilometra dugu granicu s Rusijom.

Kako bi nastavili legalno živjeti u Latviji, ruski građani moraju podnijeti zahtjev za trajnim boravištem i dokazati da je poznavanje latvijskog jezika dostatno za svakodnevnu upotrebu. Također, prema novim odredbama zakona, ruski građani podliježu sigurnosnim provjerama.

Zakonom iz 2022. je bilo obuhvaćeno oko 25.000 ljudi, od kojih je oko 16.000 u međuvremenu ishodilo dozvolu trajnog boravka, a oko 1000 ih je dobilo privremeni boravak.

Oni koji nisu dobili dozvole moraju napustiti zemlju do sredine listopada. Do sada je Latviju dobrovoljno napustilo 2600 ljudi, a 10 je protjerano.