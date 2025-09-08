Njemačka se sprema za rat: 'Putin neće stati. Moramo biti spremni na 600 mrtvih dnevno'

U srcu Europe, zemlja koja je desetljećima bila sinonim za poslijeratni pacifizam i ekonomsku moć prolazi kroz duboku transformaciju. Ruska invazija na Ukrajinu pokrenula je u Njemačkoj ono što kancelar Olaf Scholz naziva Zeitenwende – povijesnom prekretnicom.

Najglasniji i najodlučniji glas ove promjene je ministar obrane Boris Pistorius, čija upozorenja odjekuju Berlinom i Bruxellesom: Njemačka mora biti spremna za rat, i to uskoro.

"Sposobni za rat do 2029."

"Moramo biti spremni za rat do 2029. godine", izjavio je Pistorius bez okolišanja tijekom sjednice u Bundestagu, njemačkom parlamentu. Njegova poruka je jasna: cilj nije ratovanje, već odvraćanje.

"Moramo osigurati odvraćanje kako bismo spriječili da dođe do najgoreg", naglasio je, dodajući kako su financije, materijal i osoblje ključni za postizanje tog cilja.

Ovaj vremenski okvir nije slučajan. Glavni inspektor njemačke vojske, general Carsten Breuer, procjenjuje da bi Rusiji moglo trebati pet do osam godina da obnovi svoje oružane snage nakon iscrpljujućeg rata u Ukrajini. To stavlja 2029. godinu kao kritičnu točku do koje NATO, a time i Njemačka, mora biti u potpunosti spreman. Pistorius ne ostavlja prostora za sumnju u namjere Kremlja.

"Ne smijemo vjerovati da će se Putin zaustaviti na granicama Ukrajine kada stigne tako daleko", upozorio je.

Bundeswehr: Između ambicija i surove stvarnosti

Kao odgovor na novu sigurnosnu realnost, Njemačka je pokrenula masovni program modernizacije Bundeswehra, potpomognut posebnim fondom od 100 milijardi eura. Kancelar Scholz najavio je kupnju dodatnih 20 borbenih zrakoplova Eurofighter i dvije nove fregate, ističući da je prošlo vrijeme u kojem se obrambena industrija zanemarivala. Njemačka već postavlja trajno stacioniranu brigadu u Litvi, na istočnom krilu NATO-a, koja bi trebala biti operativna do 2027. godine.

Međutim, put od političke odluke do stvarne borbene spremnosti je trnovit. Mnogi vojni dužnosnici i obrambeni stručnjaci, kako prenosi Reuters, upozoravaju da je borbena spremnost vojske danas niža nego prije 2022. godine.

Donacije oružja, streljiva i opreme Ukrajini ostavile su praznine u vlastitim zalihama. Izvori navode da Njemačka kasni s ispunjavanjem obećanja NATO-u o opremanju dviju potpuno operativnih divizija do 2025. i 2027. godine. Najveći nedostaci su u protuzračnoj obrani, topništvu i bespilotnim letjelicama, ključnim elementima modernog ratovanja.

Priprema za najgori scenarij

Pistoriusov koncept kriegstüchtig (sposoban za rat) ne odnosi se samo na vojsku. Riječ je o pripremi cjelokupnog društva na mogućnost sukoba. "U slučaju nužde, trebamo snažne mlade žene i muškarce koji mogu obraniti ovu zemlju", izjavio je, ponovno otvarajući raspravu o "novom obliku vojne službe" koja ne bi bila "potpuno oslobođena obveza".

Njemačka je, naime, ukinula obvezni vojni rok 2011. godine.

Pripreme sežu duboko u civilnu sferu. Vlada radi na novom operativnom planu koji uključuje sve, od provjere stabilnosti mostova do pripreme bolnica za masovni priljev ranjenika. Nakon desetljeća razgradnje, ponovno se radi na jačanju civilne zaštite. U tijeku je izrada aplikacije za pametne telefone koja bi građanima pokazala lokaciju najbližeg skloništa. Procjenjuje se da u Njemačkoj trenutno ima manje od 600 javnih skloništa, dovoljnih za tek oko pola milijuna ljudi, što je kap u moru za naciju od 84 milijuna.

Šokantna cijena sukoba

U ozračju ove sumorne realnosti, počelo se govoriti i o onome što je dugo bilo tabu: ljudskoj cijeni rata. Iako Pistorius govori o odvraćanju, pripreme podrazumijevaju i suočavanje s najgorim ishodom. U tom je kontekstu snažno odjeknula izjava evangeličkog biskupa Bernharda Felmberga.

On je upozorio da bi se u slučaju rata Njemačka morala pripremiti na 500 do 600 poginulih ili ranjenih vojnika – svakoga dana. Ova zastrašujuća brojka prebacuje raspravu s apstraktnih geopolitičkih strategija na konkretan i tragičan ljudski gubitak. Ona je u skladu s novom, tvrđom retorikom samog ministra obrane, koji je izjavio da njemački vojnici moraju biti spremni ubiti ruske vojnike ako Moskva napadne članicu NATO-a.

Njemačka se nalazi na raskrižju. Zeitenwende nije samo fraza, već bolan i skup proces prilagodbe svijetu koji je postao opasniji. Izazovi su ogromni, od prevladavanja birokratskih prepreka u nabavi opreme do promjene mentaliteta cijelog društva. Pistoriusova upozorenja služe kao poziv na buđenje, testirajući spremnost Njemačke da preuzme odgovornost za vlastitu i europsku sigurnost u eri neizvjesnosti.