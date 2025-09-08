Obavijesti

News

Komentari 1
KAKO PREMA MIRU?

Rusi oštro: Nikakve sankcije neće nas prisiliti na promjenu politike prema Ukrajini

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Rusi oštro: Nikakve sankcije neće nas prisiliti na promjenu politike prema Ukrajini
Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Zapad je uveo tisuće različitih sankcija Rusiji zbog rata u Ukrajini koji je počeo 2022. i aneksije Krima 2014. ne bi li ugušili rusko gospodarstvo vrijedno 2,2 bilijuna američkih dolara i potkopao potporu za predsjednika Vladimira Putina.

Kremlj je u ponedjeljak poručio da nikakve sankcije neće nikada prisiliti Rusiju da promijeni politiku prema Ukrajini, nakon što su SAD i EU rekli da razmatraju uvođenje novih sankcija protiv Moskve.

Zapad je uveo tisuće različitih sankcija Rusiji zbog rata u Ukrajini koji je počeo 2022. i aneksije Krima 2014. ne bi li ugušili rusko gospodarstvo vrijedno 2,2 bilijuna američkih dolara i potkopao potporu za predsjednika Vladimira Putina.

ŠOKANTNO UPOZORENJE Njemačka se sprema za rat: 'Putin neće stati. Moramo biti spremni na 600 mrtvih dnevno'
Njemačka se sprema za rat: 'Putin neće stati. Moramo biti spremni na 600 mrtvih dnevno'

"Nikakve sankcije neće uspjeti prisiliti Rusku Federaciju da promijeni konzistentno stajalište koje je naš predsjednik opetovano iznio", rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov novinaru Aleksandru Junaševu.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u nedjelju da je spreman prijeći na drugu fazu sankcioniranja Rusije, sugerirajući da bi mogao uskoro postrožiti sankcije protiv Moskve ili kupaca ruske nafte.

Priprema novih europskih sankcija protiv Rusije usko se koordinira sa SAD-om, rekao je u ponedjeljak predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa.

KOMENTIRA: TEA KVARANTAN SOLDATIĆ Jesu li svi odustali od Ukrajine? EU je izgubljena, Trump zašutio
Jesu li svi odustali od Ukrajine? EU je izgubljena, Trump zašutio

Peskov je rekao da Europa i Ukrajina čine sve što mogu kako bi uvukle SAD u svoju orbitu.

Rekao je da bi Kremlj radije riješio sukob diplomatskim putem, ali ako to bude nemoguće, tada će se "posebna vojna operacija" u Ukrajini, kako je naziva Putin, nastaviti.

Rusko ratno gospodarstvo raslo je 2023. 4,1 posto, a 2024. 4,3 posto unatoč višestrukim krugovima zapadnih sankcija, ali ove godine naglo usporava pod teretom visokih kamata.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Europski čelnici dolaze u SAD radi rasprava o ratu u Ukrajini
TRUMP NAJAVIO

Europski čelnici dolaze u SAD radi rasprava o ratu u Ukrajini

Američki predsjednik Donald Trump je u nedjelju rekao da će pojedini europski vođe u ponedjeljak i utorak posjetiti Sjedinjene Američke Države kako bi raspravili o načinima za rješavanje rusko-ukrajinskog rata
Zelenski o žestokom ruskom bombardiranju Ukrajine: Vladimir Putin testira svijet!
ZRAČNI NAPAD

Zelenski o žestokom ruskom bombardiranju Ukrajine: Vladimir Putin testira svijet!

Putin ne želi pregovore, očito se skriva od njih, zato su nestašice goriva u Rusiji i druge gospodarske poteškoće logičan odgovor na odbijanje prekida vatre ili sastanka na razini čelnika, rekao je
EU, Pariz i London osudili nove ruske napade na Ukrajinu: 'Kremlj opet ruga diplomaciju'
'PUTIN NE ŽELI MIR'

EU, Pariz i London osudili nove ruske napade na Ukrajinu: 'Kremlj opet ruga diplomaciju'

Ruski napadi na Ukrajinu zgrozili Europu! Von der Leyen, Macron i Starmer oštro osudili Putina. "Kremlj se ruga diplomaciji, ubija neselektivno". Ukrajina ne popušta, traži podršku!

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025