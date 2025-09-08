Rusi oštro: Nikakve sankcije neće nas prisiliti na promjenu politike prema Ukrajini

Kremlj je u ponedjeljak poručio da nikakve sankcije neće nikada prisiliti Rusiju da promijeni politiku prema Ukrajini, nakon što su SAD i EU rekli da razmatraju uvođenje novih sankcija protiv Moskve.

Zapad je uveo tisuće različitih sankcija Rusiji zbog rata u Ukrajini koji je počeo 2022. i aneksije Krima 2014. ne bi li ugušili rusko gospodarstvo vrijedno 2,2 bilijuna američkih dolara i potkopao potporu za predsjednika Vladimira Putina.

"Nikakve sankcije neće uspjeti prisiliti Rusku Federaciju da promijeni konzistentno stajalište koje je naš predsjednik opetovano iznio", rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov novinaru Aleksandru Junaševu.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u nedjelju da je spreman prijeći na drugu fazu sankcioniranja Rusije, sugerirajući da bi mogao uskoro postrožiti sankcije protiv Moskve ili kupaca ruske nafte.

Priprema novih europskih sankcija protiv Rusije usko se koordinira sa SAD-om, rekao je u ponedjeljak predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa.

Peskov je rekao da Europa i Ukrajina čine sve što mogu kako bi uvukle SAD u svoju orbitu.

Rekao je da bi Kremlj radije riješio sukob diplomatskim putem, ali ako to bude nemoguće, tada će se "posebna vojna operacija" u Ukrajini, kako je naziva Putin, nastaviti.

Rusko ratno gospodarstvo raslo je 2023. 4,1 posto, a 2024. 4,3 posto unatoč višestrukim krugovima zapadnih sankcija, ali ove godine naglo usporava pod teretom visokih kamata.