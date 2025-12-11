FOTO Krš i lom na A6: Sudarili se kamioni, dvoje je ozlijeđenih

Na autocesti A6 između Kikovice i Čavla došlo je do prometne nesreće u kojoj su sudjelovala dva kamiona. Kako nam javlja naš čitatelj, nesreća se dogodila oko 9 sati ujutro.

- Radimo tu na rekonstrukciji autoceste pa sam sve vidio. Jedan kamion vozio je po autocesti, a drugi je taman izlazio s benzinske i pokupio je ovog prvog - govori nam čitatelj.

Informaciju su nam potvrdili i u PU primorsko-goranskoj, gdje su dojavu o nesreći zaprimili u 9 sati i 15 minuta.

- Došlo je do sudara dva kamiona, dvije su osobe ozlijeđene i prevezene u KBC Rijeka - kažu iz policije.

U obavijesti na stranicama HAK-a stoji kako se promet odvija u jednoj prometnoj traci, uz ograničenje brzine:

- Prometna nesreća na autocesti A6 kod odmorišta Cernik-Čavle na kolniku u smjeru Rijeke. Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h. Molimo korisnike za oprez.

Policijski očevid još je u tijeku.