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BIVŠI VLASNIK CHELSEAJA

Abramovič posrednik između Kijeva i Moskve! Zelenski otkrio što mu je rekao na sastanku...

Piše HINA,
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Abramovič posrednik između Kijeva i Moskve! Zelenski otkrio što mu je rekao na sastanku...
Foto: A. BARASHKOVA/REUTERS, T. Melville/REUTERS, E. NOROOZI/REUTERS, Canva

Volodimir Zelenski rekao je da se bivši vlasnik nogometnog kluba Chelsea sastao s njim u Kijevu s porukom iz Rusije i ponudio da odgovor izravno prenese Vladimiru Putinu...

Ruski milijarder i bivši vlasnik londonskog nogometnog kluba Chelsea, Roman Abramovič, djelovao je kao posrednik između Kijeva i Moskve u planovima za mirovne pregovore, potvrdio je u ponedjeljak ukrajinski predsjednik.

Volodimir Zelenski rekao je da se bivši vlasnik nogometnog kluba Chelsea sastao s njim u Kijevu s porukom iz Rusije i ponudio da odgovor izravno prenese Vladimiru Putinu.

"Rekao sam mu da nećemo otići i nećemo izaći s našeg teritorija. Nećemo vam dati pobjedu na takav način", naveo je Zelenski u intervjuu za Sky News, pritom misleći na Donbas.

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Dodao je da je Abramoviču rekao da ruskom predsjedniku kaže da je spreman sastati se "bilo kada i na bilo kojoj lokaciji osim u Rusiji ili Bjelorusiji", i to bilateralno ili s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i europskim čelnicima.

Nije rekao kada se sastanak održao, ali Financial Times je izvijestio da su se njih dvojica sastali krajem svibnja ove godine.

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Abramoviča je Ujedinjeno Kraljevstvo sankcioniralo ubrzo nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. zbog njegovih veza s Putinom. Prethodno je bio uključen u pregovore s Moskvom i navodno je odigrao ulogu u dogovaranju razmjene zatvorenika 2022. koja je osigurala oslobađanje petorice britanskih muškaraca zarobljenih dok su se borili za Ukrajinu.

Zelenski i britanski kralj Charles sastali su se u ponedjeljak poslijepodne na privatnoj audijenciji u dvorcu Windsor.

Zelenski se u nedjelju sastao s britanskim premijerom Keirom Starmerom, zajedno s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom.

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U zajedničkoj izjavi njih su četvorica pozvala Putina da se složi s “trenutačnim i potpunim prekidom vatre" te su osudili Rusiju za masivne napade dronovima i projektilima na ukrajinske gradove.

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