Trump se u Davosu pojavio s novom misterioznom masnicom

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je potaknuo lavinu nagađanja o svom zdravstvenom stanju nakon što se na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu pojavio s novim, upadljivim modricama na rukama. Iako Bijela kuća već mjesecima nudi isto objašnjenje, pojava masnice na lijevoj ruci, koju ne koristi za rukovanje, dodatno je zakomplicirala njihovu priču i otvorila prostor za brojne teorije. Tijekom svečanosti potpisivanja osnivačke povelje za svoje novo "mirovno tijelo", takozvani "Odbor za mir", fotografi su zabilježili tamne, ružne tragove na obje Trumpove ruke. Dok je na desnoj ruci, na kojoj su se masnice i ranije pojavljivale, trag bio nešto svjetliji, na nadlanici lijeve ruke isticala se velika, tamna modrica.

Iako su ruke 79-godišnjeg predsjednika većim dijelom bile zaklonjene iza govornice dok je držao govor, tragovi su bili jasno vidljivi u trenucima kada je podizao dokumente. Ovaj detalj nije promaknuo svjetskim medijima, koji već gotovo godinu dana prate misteriozne promjene na Trumpovim rukama.

Objašnjenje koje više ne drži vodu

Bijela kuća je i ovoga puta ponudila objašnjenje koje koristi još od veljače prošle godine, kada su se prvi put pojavile fotografije Trumpa s masnicom tijekom sastanka s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Glasnogovornica Karoline Leavitt tada je, kao i sada, izjavila da su tragovi posljedica svakodnevnog i energičnog rukovanja s tisućama pristaša.

"Predsjednik Trump je čovjek iz naroda i svakodnevno se rukuje s više Amerikanaca nego ijedan predsjednik u povijesti. Njegova predanost je nepokolebljiva i on to dokazuje svaki dan", stoji u priopćenju Bijele kuće.

Međutim, kritičari ističu ključnu nelogičnost: zašto bi se masnica od rukovanja sada pojavila i na lijevoj ruci? Taj argument dovodi u pitanje službenu priču i sugerira da se uzrok krije negdje drugdje, vjerojatno u Trumpovom zdravstvenom kartonu. Sam Trump je u prošlosti davao različita, ponekad i bizarna objašnjenja. Kada su ga novinari u siječnju 2024. pitali o jarko crvenim mrljama na dlanu, kratko je dobacio: "Možda je AI", aludirajući da su fotografije lažirane.

U intervjuu za The Wall Street Journal priznao je da uzima veće doze aspirina nego što mu liječnici preporučuju.

​- Kažu da je aspirin dobar za razrjeđivanje krvi, a ja ne želim da mi gusta krv teče kroz srce. Želim da mi lijepa, rijetka krv teče kroz srce. Ima li to smisla? Oni bi radije da uzimam manju dozu, ali ja uzimam veću, i to radim godinama. Ono što to uzrokuje su masnice - izjavio je tada Trump.

Priznao je i da su mu ruke toliko osjetljive da je jedna prokrvarila nakon što ga je državna odvjetnica Pam Bondi slučajno ogrebala prstenom tijekom proslave. Također je potvrdio da koristi šminku kako bi prikrio modrice kada se "negdje udari".

Od venske insuficijencije do obične posjekotine

Budući da službena objašnjenja izazivaju sumnju, u javnosti kruži nekoliko teorija, od kojih su neke utemeljene na poznatim medicinskim činjenicama. Još u srpnju 2025. godine potvrđeno je da Trump pati od kronične venske insuficijencije, stanja koje uzrokuje probleme s cirkulacijom i može dovesti do oticanja i promjene boje kože na gležnjevima i rukama. Ovo stanje, zajedno s visokim dozama aspirina koji razrjeđuje krv, čini ga iznimno podložnim stvaranju modrica i pri najmanjem dodiru.

Dermatolozi pak ističu da je kod osoba njegove dobi koža prirodno tanja i krhkija, što dovodi do pojave poznate kao senilna purpura, gdje masnice nastaju spontano ili uslijed blagog pritiska. Naravno, postoje i brojne druge, manje utemeljene spekulacije. Neki su sugerirali da su tragovi posljedica primanja infuzije, dok su drugi spominjali ozljede od igranja golfa ili frustriranog udaranja rukom o stol tijekom sudskih procesa. Bilo je i onih koji su tvrdili da se radi o banalnim stvarima poput posjekotine od papira ili mrlja od tinte.

