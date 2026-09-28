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Acina mućkalica! On ode, Ana Brnabić dođe. 'Pazi, i ovo ti je najvažnije, ovo ti je pečat...'

Piše Filip Sulimanec,
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Acina mućkalica! On ode, Ana Brnabić dođe. 'Pazi, i ovo ti je najvažnije, ovo ti je pečat...'
Foto: F.S.
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Aleksandar Vučić dao je ostavku kako bi se uključio u kampanju za prijevremene parlamentarne izbore. Već je bio premijer Srbije prije nego što je 2017. postao predsjednik

Aleksandar Vučić otišao je s mjesta predsjednika Srbije onako kako je tijekom gotovo desetljeća na toj funkciji često nastupao u javnosti – pred kamerama i uz obilje simbolike. Nakon što je u nedjelju navečer ostavku prvo pročitao i potpisao pred televizijskim kamerama, sutradan je u Predsjedništvu organizirana i primopredaja dužnosti Ani Brnabić.

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Komentari 6
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