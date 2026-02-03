Povod njegovom otkazu s mjesta glasnogovornika SDP-a navodno je incident koji se dogodio u noći sa subote na nedjelju na privatnom okupljanju nakon dodjele jedne nagrade
Adrian De Vrgna više nije glasnogovornik SDP-a. Povod je bio incident na jednoj zabavi?
Bivši televizijski novinar Adrian De Vrgna, koji je prije dva mjeseca preuzeo dužnost glasnogovornika i direktora komunikacija SDP-a, odlazi s te pozicije, potvrdili su iz stranke za tportal. Nakon isteka probnog roka završili su suradnju s De Vrgnom, navode.
- Dragi svi, otkaz dobio nisam, a o bivšima sve najbolje! - napisao je De Vrgna na društvenim mrežama.
Podsjetimo, povod njegovom otkazu s mjesta glasnogovornika SDP-a navodno je incident koji se dogodio u noći sa subote na nedjelju na privatnom okupljanju nakon dodjele jedne nagrade.
Iako se, kako navode neki izvori, događaj zbio izvan radnog vremena, u stranci se procijenilo da je riječ o situaciji koja je politički i reputacijski neodrživa za osobu na tako osjetljivoj funkciji.
