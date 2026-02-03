Obavijesti

News

Komentari 3
POTVRDILI IZ STRANKE

Adrian De Vrgna više nije glasnogovornik SDP-a. Povod je bio incident na jednoj zabavi?

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
Adrian De Vrgna više nije glasnogovornik SDP-a. Povod je bio incident na jednoj zabavi?
Zagreb: Glasnogovornik SDP-a, Adrian De Vrgna, dao je izjavu za medije nakon sjednice stranke | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Povod njegovom otkazu s mjesta glasnogovornika SDP-a navodno je incident koji se dogodio u noći sa subote na nedjelju na privatnom okupljanju nakon dodjele jedne nagrade

Admiral

Bivši televizijski novinar Adrian De Vrgna, koji je prije dva mjeseca preuzeo dužnost glasnogovornika i direktora komunikacija SDP-a, odlazi s te pozicije, potvrdili su iz stranke za tportal. Nakon isteka probnog roka završili su suradnju s De Vrgnom, navode.

- Dragi svi, otkaz dobio nisam, a o bivšima sve najbolje! - napisao je De Vrgna na društvenim mrežama.

Podsjetimo, povod njegovom otkazu s mjesta glasnogovornika SDP-a navodno je incident koji se dogodio u noći sa subote na nedjelju na privatnom okupljanju nakon dodjele jedne nagrade. 

PROMJENE U STRANCI Adrian De Vrgna smijenjen u SDP-u? Glavašević nasljednik?
Adrian De Vrgna smijenjen u SDP-u? Glavašević nasljednik?

Iako se, kako navode neki izvori, događaj zbio izvan radnog vremena, u stranci se procijenilo da je riječ o situaciji koja je politički i reputacijski neodrživa za osobu na tako osjetljivoj funkciji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
VIDEO I Milanović napao Vladu oko dočeka, Plenković uzvratio Tomaševiću: 'Nisu nas zvali'
PRATITE NA 24SATA

VIDEO I Milanović napao Vladu oko dočeka, Plenković uzvratio Tomaševiću: 'Nisu nas zvali'

Nakon što je propao doček koji su trebali organizirati HRS i Grad, jer su rukometaši tražili da pjeva Thompson, Vlada je preuzela organizaciju dočeka. Ne smiruju se politička prepucavanja oko dočeka brončanih rukometaša
DOZNAJEMO Plenković i Tomašević čuli su se telefonom: Imamo detalje razgovora...
EKSKLUZIVNO

DOZNAJEMO Plenković i Tomašević čuli su se telefonom: Imamo detalje razgovora...

Premijer je, kako doznaju 24sata, Tomaševiću "jasno dao do znanja da Vlada neće odustati od namjere da organizira sama doček", govori naš sugovornik. Evo što su si još njih dvojica poručili...
Maloljetnici se sinoć sukobili u Zagrebu, došlo je do pucnjave: Jedno dijete propucano u nogu
UŽAS

Maloljetnici se sinoć sukobili u Zagrebu, došlo je do pucnjave: Jedno dijete propucano u nogu

Liječnička pomoć maloljetniku i četirima osobama, 52-godišnjakinji uz još troje maloljetnika, pružena je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je utvrđeno da su lakše ozlijeđeni

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026