AfD: Dolazimo na vlast

Stranka Alternativa za Njemačku (AfD) potvrdila je na stranačkoj konvenciji u subotu u Erfurtu Alice Weidel i Tima Chrupallu kao predsjednike stranke i najavila da je spremna preuzeti vlast u Njemačkoj.

„Dolazimo na vlast: prvo na pokrajinskoj a zatim i na saveznoj razini“rekao je Chrupalla obraćajući se zastupnicama na stranačkoj konvenciji AfDe u glavnog gradu savezne pokrajine Tirinška Erfortu.

Dopredsjednica stranke Alice Weidel je rekla kako je AfD spreman „preuzeti odgovornost“.

„AfD je nova narodna stranka u Njemačkoj“, rekla je Weidel.

I Chrupalla i Weidel su njemačkom kancelaru i predsjedniku vladajuće Kršćansko-demokratske unije (CDU) Friedrichu Merzu predbacili nedemokratske metode i pokušaj političke izolacije AfD-a.

Weidel je optužila kancelara Merza da vodi „politiku uperenu protiv Nijemaca“.

Manjem koalicijskom partneru u vladi Friedricha Merza, Socijaldemokratskoj stranci Njemačke (SPD) Weidel je predbacila da je izdala interese radnika.

„Politika `protupožarnog zida` prema AfD-u je propala“, rekao je Chrupalla.

On je ukazao na nove rezultate ispitivanja javnog mnijenja koje na saveznoj razini pokazuju podršku toj stranci od oko 30 posto građana.

U saveznoj pokrajni Saska-Anhalt, gdje se u rujnu održavaju izbori, AfD može računati s apsolutnom većinom.

Stranačka konvencija se održava popraćena masovnim prosvjedima uperenim protiv AfD-a, stranku čije mnoge pokrajinske podružnice Ured za zaštitu ustavnog poretka smatra ekstremno desnom strankom.

Oko 50.000 prosvjednika blokiralo je u subotu pristup velesajmu u Erfurtu gdje se održava dvodnevna konvencija.

No većina poslanika kongresa je u dvoranu stigla dan ranije.