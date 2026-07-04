Obavijesti

News

Komentari 2
NJEMAČKA

AfD: Dolazimo na vlast

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
AfD: Dolazimo na vlast
Foto: Karina Hessland
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Dopredsjednica stranke Alice Weidel je rekla kako je AfD spreman „preuzeti odgovornost“

Stranka Alternativa za Njemačku (AfD) potvrdila je na stranačkoj konvenciji u subotu u Erfurtu Alice Weidel i Tima Chrupallu kao predsjednike stranke i najavila da je spremna preuzeti vlast u Njemačkoj.

„Dolazimo na vlast: prvo na pokrajinskoj a zatim i na saveznoj razini“rekao je Chrupalla obraćajući se zastupnicama na stranačkoj konvenciji AfDe u glavnog gradu savezne pokrajine Tirinška Erfortu.

Dopredsjednica stranke Alice Weidel je rekla kako je AfD spreman „preuzeti odgovornost“.

„AfD je nova narodna stranka u Njemačkoj“, rekla je Weidel.

I Chrupalla i Weidel su njemačkom kancelaru i predsjedniku vladajuće Kršćansko-demokratske unije (CDU) Friedrichu Merzu predbacili nedemokratske metode i pokušaj političke izolacije AfD-a.

ISTRAŽIVANJE JAVNOG MNIJENJA Kranje desničarski AfD po prvi put na vrhu na saveznoj razini
Kranje desničarski AfD po prvi put na vrhu na saveznoj razini

Weidel je optužila kancelara Merza da vodi „politiku uperenu protiv Nijemaca“.

Manjem koalicijskom partneru u vladi Friedricha Merza, Socijaldemokratskoj stranci Njemačke (SPD) Weidel je predbacila da je izdala interese radnika.

„Politika `protupožarnog zida` prema AfD-u je propala“, rekao je Chrupalla.

On je ukazao na nove rezultate ispitivanja javnog mnijenja koje na saveznoj razini pokazuju podršku toj stranci od oko 30 posto građana.

U saveznoj pokrajni Saska-Anhalt, gdje se u rujnu održavaju izbori, AfD može računati s apsolutnom većinom.

Stranačka konvencija se održava popraćena masovnim prosvjedima uperenim protiv AfD-a, stranku čije mnoge pokrajinske podružnice Ured za zaštitu ustavnog poretka smatra ekstremno desnom strankom.

Oko 50.000 prosvjednika blokiralo je u subotu pristup velesajmu u Erfurtu gdje se održava dvodnevna konvencija.

No većina poslanika kongresa je u dvoranu stigla dan ranije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
"Pomozite nam, na rubu smo izdržljivosti, sustav nam mora pomoći kad trebamo bolovanje"
MAJKE OČAJNE:

"Pomozite nam, na rubu smo izdržljivosti, sustav nam mora pomoći kad trebamo bolovanje"

Roditelji-njegovatelji bolesne djece mogu na bolovanje samo na papiru jer sustav s njihovom djecom nema kud. Marica Đogaš Mikulić je došla do ruba izdržljivosti, apelira na institucije
Provjerite Eurojackpot rezulate, dva igrača osvojila 868.000 €
JACKPOT NA ČEKANJU

Provjerite Eurojackpot rezulate, dva igrača osvojila 868.000 €

Među hrvatskim igračima zabilježen je jedan vrijedan pogodak u kategoriji 4+2, koji donosi 3.845,10 eura. Osim toga, ostvareno je još više manjih dobitaka
UZNEMIRUJUĆE Objavili video sukoba u Čakovcu. Propucano dvoje. Policija lovi napadača!
STRAVA

UZNEMIRUJUĆE Objavili video sukoba u Čakovcu. Propucano dvoje. Policija lovi napadača!

Pucnjava se dogodila u subotu u 4:03 sati na parkiralištu ugostiteljskog objekta u centru Čakovca. Počinitelj se nakon događaja udaljio s mjesta događaja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026