Kranje desničarski AfD po prvi put na vrhu na saveznoj razini

Kranje desna stranka Alternativa za Njemačku (AfD) po prvi put je u ispitivanju javnog mnijenja javnog servisa ZDF relativno najjača politička stranka u Njemačkoj, priopćeno je u petak. Na pitanje za koga bi glasali da se sljedeće nedjelje održavaju parlamentarni izbori, 26 posto ispitanih izabralo je AfD dok je vladajuća demokršćanska Unija CDU/CSU na drugom mjestu s 25 bodova.

Najnižu vrijednost od početka ispitivanja javnog mnijenja ZDF-a bilježi Socijaldemokratska stranka Njemačke (SPD), manjinski partner u vladajućoj koaliciji, koju bi biralo svega 12 posto ispitanih. Zelene bi, prema istom ispitivanju, biralo 14, a stranku Ljevica 11 posto ispitanih.

Ukupno je radom vlade Friedricha Merza nezadovoljno 65 posto ispitanih što je još slabiji rezultat od posljednjeg ispitivanja kada je bilo, također rekordnih, 63 posto ispitanih koji su vladi dali negativnu ocjenu. Analitičari procjenjuju da je za posljednji pad popularnosti vladinih stranaka kriva loša reakcija na povećane cijene goriva u Njemačkoj.

Od loših poteza vlade, koja se od dolaska na vlast prije nešto manje od godine dana nalazi na udaru kritika zbog zastoja u reformskom procesu, najviše profitira AfD koji je na izborima u saveznim pokrajinama Baden-Wuerttembergu i Porajnju-Falačkom ostvario rekordne rezultate.

AfD, čiji dijelovi se nalaze pod prismotrom Ureda za zaštitu ustavnog položaja zbog radikalno desničarskih stremljenja, vodi u anketama i u istočnonjemačkim saveznim pokrajinama Mecklenburg-Zapadno Pomorje i Saska-Anhalt u kojima se u rujnu održavaju izbori za lokalni parlament.

Kako pokazuju i druga ispitivanja javnog mnijenja, AfD-u nisu naškodili ni brojni skandali kroz koje stranka prolazi zbog optužbi za korupciju prilikom zapošljavanja prijatelja i članova obitelji u parlamentima u kojima su zastupljeni.