AfD prvi put ima predsjednika nekog pokrajinskog parlamenta u Njemačkoj

U njemačkoj saveznoj državi Saskoj-Anhaltu u utorak je po prvi put političar krajnje desne Alternative za Njemačku (AfD) izabran za predsjednika nekog pokrajinskog parlamenta.

„Ja nisam tvrdolinijaš, ja sam pragmatičar“, rekao je nakon izbora dosadašnji zastupnik stranke Tobias Rausch.

Rausch (35) je na konstituirajućoj sjednici parlamenta u Magdeburgu izabran s 48 glasova, što znači da je za njega glasalo devetero zastupnka iz drugih stranaka.

Ljevičarsko populistička stranka BSW je uoči sjednice najavila da će podržati kandidata AfD-a.

Stranka je uvjerljivo pobjedila na izborima početkom rujna u nekoliko saveznih pokrajina, no nije uspjela osvojiti apsolutnu većinu pa joj je za sastavljanje vlade potreban partner.

Glavni kandidat AfD-a u Saskoj-Anhaltu, Ulrich Siegmund je rekao da će se u prosincu kandidirati za pokrajinskog premijera.

AfD trenutno vodi pregovore s BSW-om o manjinskoj vladi ali razgovara i s drugim zastupničkim klubovima o podršci prvoj pokrajinskoj AfD-ovoj vladi.

Kršćansko-demokratska unija (CDU) je do sada vladala u Saskoj-Anhaltu ali je nizborima 6. rujna doživjela težak poraz.