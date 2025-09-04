Obavijesti

CDU/CSU I DALJE VODI

AfD sve popularniji: Prvi put stigao na 25 posto u Njemačkoj

Piše HINA,
Foto: LIESA JOHANNSSEN/REUTERS

U usporedbi s posljednjim parlamentarnim izborima u veljači ove godine, AfD bi biralo gotovo pet posto glasača više.

U ispitivanju javnog mijenja javnog servisa ARD, desničarsko populistička Alternativa za Njemačku (AfD) prvi put uživa podršku četvrtine biračkog tijela, objavljeno je u četvrtak.

Na redovito pitanje „za koga bi glasali da se sljedeće nedjelje održavaju izbori na saveznoj razini“, 25 posto ispitanih je zaokružilo AfD, što je porast u usporedbi s posljednjim ispitivanjem iz srpnja.

Prema rezultatima tzv. „Njemačkog trenda“, kojeg za javni servis ARD provodi institut Infratest Dimap, demokršćansku Uniju CDU/CSU kancelara Friedricha Merza biralo bi 27 posto ispitanih, što je ista vrijednost kao i prilikom posljednjeg ispitivanja.

Manjeg koalicijskog partnera u vladi Friedricha Merza, Socijaldemokratsku stranku Njemačke (SPD), biralo bi 14 posto. Stranku Zeleni bi biralo 11 te stranku Ljevica 10 posto ispitanih.

Prema istom ispitivanju javnog mijenja velika većina ispitanih (75 posto) je nezadovoljna dosadašnjim učinkom demokršćansko-socijaldemokratske vlade koja je preuzela vlast u svibnju.

Ispitani su prije svega nezadovoljni neslogom koju manifestira dosadašnji rad vlade te čestim otvorenim svađama demokršćana i socijaldemokrata u javnosti.

U jednom drugom ispitivanju javnog mnijenja godinu dana prije održavanja izbora u istočnonjemačkoj saveznoj pokrajini Saska-Anhalt, AfD je povećao svoju prednost pred CDU-om.

Po rezultatima ispitivanja instituta Innfratest DImap za javni servis MDR, AfD bi osvojio 39 posto glasova što je 12 postotnih bodova više nego CDU s 27.

Trenutačno je u ovoj saveznoj pokrajini na vlasti koalicijska vlada CDU-a, SPD-a i FDP-a.

Analitičari smatraju da birači, unatoč uspjesima aktualne vlade Friedricha Merza kada je u pitanju suzbijanje ilegalne migracije, još uvijek smatraju da bi AfD bio najkompetentniji u rješavanju ovog problema.

