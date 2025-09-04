AfD sve popularniji: Prvi put stigao na 25 posto u Njemačkoj

U ispitivanju javnog mijenja javnog servisa ARD, desničarsko populistička Alternativa za Njemačku (AfD) prvi put uživa podršku četvrtine biračkog tijela, objavljeno je u četvrtak.

Na redovito pitanje „za koga bi glasali da se sljedeće nedjelje održavaju izbori na saveznoj razini“, 25 posto ispitanih je zaokružilo AfD, što je porast u usporedbi s posljednjim ispitivanjem iz srpnja.

Prema rezultatima tzv. „Njemačkog trenda“, kojeg za javni servis ARD provodi institut Infratest Dimap, demokršćansku Uniju CDU/CSU kancelara Friedricha Merza biralo bi 27 posto ispitanih, što je ista vrijednost kao i prilikom posljednjeg ispitivanja.

Manjeg koalicijskog partnera u vladi Friedricha Merza, Socijaldemokratsku stranku Njemačke (SPD), biralo bi 14 posto. Stranku Zeleni bi biralo 11 te stranku Ljevica 10 posto ispitanih.

U usporedbi s posljednjim parlamentarnim izborima u veljači ove godine, AfD bi biralo gotovo pet posto glasača više.

Prema istom ispitivanju javnog mijenja velika većina ispitanih (75 posto) je nezadovoljna dosadašnjim učinkom demokršćansko-socijaldemokratske vlade koja je preuzela vlast u svibnju.

Ispitani su prije svega nezadovoljni neslogom koju manifestira dosadašnji rad vlade te čestim otvorenim svađama demokršćana i socijaldemokrata u javnosti.

U jednom drugom ispitivanju javnog mnijenja godinu dana prije održavanja izbora u istočnonjemačkoj saveznoj pokrajini Saska-Anhalt, AfD je povećao svoju prednost pred CDU-om.

Po rezultatima ispitivanja instituta Innfratest DImap za javni servis MDR, AfD bi osvojio 39 posto glasova što je 12 postotnih bodova više nego CDU s 27.

Trenutačno je u ovoj saveznoj pokrajini na vlasti koalicijska vlada CDU-a, SPD-a i FDP-a.

Analitičari smatraju da birači, unatoč uspjesima aktualne vlade Friedricha Merza kada je u pitanju suzbijanje ilegalne migracije, još uvijek smatraju da bi AfD bio najkompetentniji u rješavanju ovog problema.