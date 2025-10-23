Obavijesti

PLATIT ĆE KAZNU

Padaju nagodbe za Agrokor: Lučić, Alagušić i Pandžić neće u zatvor. Ostali Todorić i revizori

Piše Ivan Pandžić, Laura Šiprak,
Zagreb: Ivica Todorić dolazi na Županijski sud na sjednicu optužnog vijeća u slučaku Agrokor | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Očekuje se da će Alojzije Pandžić i Marijan Alagušić, njegovi kolege iz financijskog sektora Agrokora, uskoro učiniti isto

Kako doznajemo, Tomislav Lučić, bivši izvršni direktor sektora financija, prvi se nagodio u aferi Agrokor na Županijskom sudu u Zagrebu. Dogovorena mu je jedinstvena kazna zatvora od 11 mjeseci, uvjetno na četiri godine, te sporedna novčana kazna od 50.000 eura i troškovi postupka od 45.000 eura.

Kao što se očekivalo, krivnju je priznao i s tužiteljima se nagodio i Alojzije Pandžić. I njega su uvjetno osudili na jedinstvenu kaznu od devet mjeseci zatvora uz rok kušnje od četiri godine. Mora platiti i oko 50.000 eura sudskih troškova.

Kako se odrekao prava na žalbu presuda je idmah postala pravimoćna

Nagodio se i Marijan Alagušić, na gotovo identičnu kaznu kao i Pandžić: devet mjeseci zatvora uz rok kušnje od četiri godine uz plaćanje sudskih troškova.

Potvrđivanjem ovih sporazuma, Todorić ostaje jedini koji odbija priznati krivnju u slučaju izvlačenja 179 milijuna eura iz Agrokora.

Takav rasplet dodatno otežava Todorićev položaj u najvećem korporativnom procesu u Hrvatskoj, u kojem tvrdi da mu se „politički podmeće“ i da nije izvukao ni cent iz tvrtke.

Kada je slučaj Agrokor počeo, prvo je bilo 15 optuženih, ali je u ljetos podignuto optužnici ostalo samo njih šestero. Nakon novog vještačenja, iz optužnice su tada ispali svi članovi uprave, uključujući i Todorićeve sinove jer je Uskok odlučio da nema dovoljno dokaza protiv njih u slučaju koji se smatra najvećim izvlačenjem novca iz tvrtke u Hrvatskoj.

U toj novoj optužnici iz srpnja je uz  Todorića ostalo još petero ljudi -  iz Agrokora Tomislav Lučić, bivši izvršni direktor sektora financija, Alojzije Pandžić koji je vodio financijsku kontrolu i Marijan Alagušić iz kontrole koji je bio podređen Pandžiću, dok je iz revizorske kuće Baker Tilly koja je radila reviziju Agrokorovih knjiga, ostao Olivio Discordia i Sanja Hrstić. 

