Županijski sud u Zagrebu odredio je jednomjesečni istražni zatvor petorici okrivljenika koji se sumnjiče za nezakonito odobravanje kredita od gotovo 800.000 eura na štetu Erste banci te primanje provizije od 10 posto.
Afera 'Bankari': Sud odredio pritvor za petoricu zbog kredita
Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je pritvor petorici okrivljenika iz afere 'Bankari' koji se sumnjiče za nezakonito odobravanje kredita od gotovo 800.000 eura na štetu Erste banke i uzimanje 10 posto provizije od ostalih 30 okrivljenika kojima su ti krediti bili nedostupni. Kako se doznaje na sudu, petorki je jednomjesečni istražni zatvor određen na prijedlog Uskoka i to zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Uskok je ranije izvijestio da za 30 od ukupno 35 okrivljenika nije predloženo određivanje pritvora jer za to nije bilo osnove. Tužiteljstvo i policija su ranije izvijestili, ne navodeći o kojoj je banci riječ, da su se financijski savjetnik za građane u Erste banci te još dvojica muškaraca povezali radi stjecanja materijalne koristi neosnovanim odobravanjem kreditnih zahtjeva zainteresiranima i isplatom kredita neovisno o kreditnoj sposobnosti u zamjenu za "predaju dijela isplaćenih kredita".
Radi realizacije plana, 54-godišnjak, 34-godišnjak i 29-godišnjak su pronalazili i stupali u kontakt s osobama nezadovoljavajuće kreditne sposobnostima s kojima su dogovorili da će im osigurati kredite bez obzira na kreditnu sposobnost i bez obzira što kredite neće vraćati u punom iznosu.
Nakon postignutih dogovora, 34-godišnjak je osiguravao izradu dokumentacije za odlučivanje o osnovanosti kreditnih zahtjeva u kojoj je lažno prikazivao da su 32 osumnjičenika kreditno sposobna. Tu dokumentaciju su predavali 54-godišnjaku koji je potom odobravao gotovinske kredite ili ih prosljeđivao višim razinama na odlučivanje te predlagao odobravanje kredita, znajući da su podneseni kreditni zahtjevi i dokumentacija neistiniti.
Nakon toga je 54-godišnjak u ime Erste banke sklopio ugovore o kreditima sa 32 osumnjičenika, a temeljem kojih ugovora su tim osumnjičenicima krediti i isplaćeni.
Novac isplaćen temeljem odobrenih kredita osumnjičenici su podizali u gotovini sa svojih bankovnih računa te su dio novca zadržali za sebe, a dio kao unaprijed dogovorenu naknadu za odobravanje kreditnih zahtjeva i isplatu kreditnih sredstava predali 29-godišnjaku, 34-godišnjaku i 54-godišnjaku.
Na taj je način na štetu Erste banke na ime neosnovanih kredita, a u korist 32 osumnjičenika isplaćeno 799.949 eura, dok su 29-godišnjak, 34-godišnjak i 54-godišnjak sebi pribavili korist od najmanje 10 posto iznosa svakog odobrenog kredita, ukupno najmanje 97.100 eura.
