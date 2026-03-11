Posrednici krivotvorili i potvrde o prebivalištu: Ljudi su dizali kredite za dugove i putovanja?

Kako neslužbeno doznajemo, počela su padati priznanja u novoj Uskokovoj akciji, i to od ljudi koji su dali mito da bi dobili kredit iako nisu bili kreditno sposobni. Bilo je tu, kako neslužbeno doznajemo, svakakvih motiva. Neki su htjeli nadograditi kuću, neki platiti kockarske dugove ili putovanja, a neki su to napravili jer su im rekli partneri.

Cijelu 'igru' vodio je navodno Matias Martinis, čovjek koji je bio direktor ili vlasnik pet ugašenih ili prodanih tvrtki, a trenutno je vlasnik tvrtke VICTUS CONVERSATIO za poslovno savjetovanje. Na adresi koja je u sudskom registru nema nikakvih obilježja tvrtke, niti prezimena na zvonu. Tvrtka nema zaposlenih, a nema ni podataka o prihodima za sve prijašnje godine. Tu je tek oko 11 tisuća eura prihoda iz 2021. te oko 21 tisuća eura 2024. godine. Nema potraživanja, dugovanja, obveza niti investicija.

Martinis, bivši bankar Dejan Gilić te Ivan Hučić navodno su, prema sumnjama istražitelja, tražili ljude koji nisu bili kreditno sposobni ali su u drugim bankama ili preko posrednika tražili kredit i bili odbijeni. Potom bi, sumnja se, kontaktirali te ljude i uletjeli kao spasitelji.

Istražitelji vjeruju da je ljudima Martinis govorio da im može srediti kredit kod Gilića u Erste banci u Španskom, za proviziju od deset posto iznosa nenamjenskog gotovinskog kredita koji bi im bio odobren. I tako 32 puta.

Gilić je bio zadužen za kreditne zahtjeve građana, prikupljanje dokumentacije ali je i sam mogao odobravati kredite. One koje nije mogao sam, proslijedio bi nadređenima. Kako bi sve izgledalo normalno na papiru, Martinis je navodno zainteresiranima sređivao lažne potvrde o zaposlenju u tvrtkama u kojima uopće nisu bili zaposleni, visini plaće, potvrde iz registra osiguranika i potvrde o prebivalištima. S takvom dokumentacijom, uz Gilićevu preporuku da se kredit odobri, ni nadređeni nisu u početku posumnjali. Tako je, sumnja se, isplaćeno oko 800 tisuća eura gotovinskih kredita.

Trojac je navodno uzimao po 10 posto provizije, za što su bili zaduženi, kako se sumnja, Martinis i Hučić, a potom bi dijelili s Gilićem. Zajedno su, kako vjeruju istražitelji, tako podijelili oko 81 tisuću eura.

Da nešto nije u redu, otkrila je unutarnja istraga banke. Kako doznajemo, ubrzo su primijetili da tridesetak ljudi uopće ne vraća ili su vratili jako malo kredita, i to baš oni koji su ugovore potpisivali s Gilićem. Kako su iz te banke danas rekli za 24sata, sve su prijavili još 2024. godine, a Gilić je dobio izvanredni otkaz.