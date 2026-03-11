Obavijesti

News

Komentari 8
MULJALI S KREDITIMA

Posrednici krivotvorili i potvrde o prebivalištu: Ljudi su dizali kredite za dugove i putovanja?

Piše Laura Šiprak,
Čitanje članka: 2 min
Posrednici krivotvorili i potvrde o prebivalištu: Ljudi su dizali kredite za dugove i putovanja?
9

Uskok još uvijek ispituje uhićene u najnovijoj akciji, njih čak 35! Doznajemo zašto su ljudi dizali kredite i kako su posrednici i bankar do njih uopće dolazili. Bankar je navodno prevario i vlastite šefove

Kako neslužbeno doznajemo, počela su padati priznanja u novoj Uskokovoj akciji, i to od ljudi koji su dali mito da bi dobili kredit iako nisu bili kreditno sposobni. Bilo je tu, kako neslužbeno doznajemo, svakakvih motiva. Neki su htjeli nadograditi kuću, neki platiti kockarske dugove ili putovanja, a neki su to napravili jer su im rekli partneri. 

Zagreb: Privođenje uhićenih zbog sumnje u počinjenje koruptivnih i gospodarskih kaznenih djela
Zagreb: Privođenje uhićenih zbog sumnje u počinjenje koruptivnih i gospodarskih kaznenih djela | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Cijelu 'igru' vodio je navodno Matias Martinis, čovjek koji je bio direktor ili vlasnik pet ugašenih ili prodanih tvrtki, a trenutno je vlasnik tvrtke VICTUS CONVERSATIO za poslovno savjetovanje. Na adresi koja je u sudskom registru nema nikakvih obilježja tvrtke, niti prezimena na zvonu. Tvrtka nema zaposlenih, a nema ni podataka o prihodima za sve prijašnje godine. Tu je tek oko 11 tisuća eura prihoda iz 2021. te oko 21 tisuća eura 2024. godine. Nema potraživanja, dugovanja, obveza niti investicija. 

Zagreb: Privođenje uhićenih zbog sumnje u počinjenje koruptivnih i gospodarskih kaznenih djela
Zagreb: Privođenje uhićenih zbog sumnje u počinjenje koruptivnih i gospodarskih kaznenih djela | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Martinis, bivši bankar Dejan Gilić te Ivan Hučić navodno su, prema sumnjama istražitelja, tražili ljude koji nisu bili kreditno sposobni ali su u drugim bankama ili preko posrednika tražili kredit i bili odbijeni. Potom bi, sumnja se, kontaktirali te ljude i uletjeli kao spasitelji.

ČAK 35 UHIĆENIH DETALJI AKCIJE USKOKA Muljali s kreditima za proviziju od deset posto, evo kako su pali...
DETALJI AKCIJE USKOKA Muljali s kreditima za proviziju od deset posto, evo kako su pali...

Istražitelji vjeruju da je ljudima Martinis govorio da im može srediti kredit kod Gilića u Erste banci u Španskom, za proviziju od deset posto iznosa nenamjenskog gotovinskog kredita koji bi im bio odobren. I tako 32 puta. 

Zagreb: Privođenje uhićenih zbog sumnje u počinjenje koruptivnih i gospodarskih kaznenih djela
Zagreb: Privođenje uhićenih zbog sumnje u počinjenje koruptivnih i gospodarskih kaznenih djela | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Gilić je bio zadužen za kreditne zahtjeve građana, prikupljanje dokumentacije ali je i sam mogao odobravati kredite. One koje nije mogao sam, proslijedio bi nadređenima. Kako bi sve izgledalo normalno na papiru, Martinis je navodno zainteresiranima sređivao lažne potvrde o zaposlenju u tvrtkama u kojima uopće nisu bili zaposleni, visini plaće, potvrde iz registra osiguranika i potvrde o prebivalištima. S takvom dokumentacijom, uz Gilićevu preporuku da se kredit odobri, ni nadređeni nisu u početku posumnjali. Tako je, sumnja se, isplaćeno oko 800 tisuća eura gotovinskih kredita.

AKCIJA USKOKA Erste o uhićenom bankaru: 'Prijavili smo sumnje još 2024., dobio je izvanredni otkaz...'
Erste o uhićenom bankaru: 'Prijavili smo sumnje još 2024., dobio je izvanredni otkaz...'

Trojac je navodno uzimao po 10 posto provizije, za što su bili zaduženi, kako se sumnja, Martinis i Hučić, a potom bi dijelili s Gilićem. Zajedno su, kako vjeruju istražitelji, tako podijelili oko 81 tisuću eura. 

Zagreb: Privođenje osoba osumnjičenih za koruptivna kaznena djela
Zagreb: Privođenje osoba osumnjičenih za koruptivna kaznena djela | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Da nešto nije u redu, otkrila je unutarnja istraga banke. Kako doznajemo, ubrzo su primijetili da tridesetak ljudi uopće ne vraća ili su vratili jako malo kredita, i to baš oni koji su ugovore potpisivali s Gilićem. Kako su iz te banke danas rekli za 24sata, sve su prijavili još 2024. godine, a Gilić je dobio izvanredni otkaz. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
Iran postavio desetak mina u Hormuški tjesnac. Trump: 'Ne znam ništa o napadu na školu'
IZ MINUTE U MINUTU

Iran postavio desetak mina u Hormuški tjesnac. Trump: 'Ne znam ništa o napadu na školu'

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) objavio je da pokreće „najintenzivniju i najtežu operaciju“ od početka sukoba
Stradale curice iz Afrike su stigle na liječenje u Zagreb: 'Ljudi su nam prilazili i htjeli pomoći'
PRVI PUT SU JELE SLADOLED

Stradale curice iz Afrike su stigle na liječenje u Zagreb: 'Ljudi su nam prilazili i htjeli pomoći'

Djevojčice u srijedu idu na Zaraznu gdje ih čekaju prvi pregledi. Nakon što se testiraju na bolesti i obave svi potrebni pregledi, liječenje bi se trebalo nastaviti na Rebru - kaže nam Josipa Galić.
Apsurd s Dalićevim bespravnim imanjem: Zahtjev za legalizaciju nevaljan, ali rušenje stopirano
NOVI DETALJI SLUČAJA

Apsurd s Dalićevim bespravnim imanjem: Zahtjev za legalizaciju nevaljan, ali rušenje stopirano

Za stari objekt bivši vlasnik nije ispunio zakonske uvjete legalizacije, nije priložio nikakve potrebne dokumente. Dalić je taj objekt srušio i napravio novi i moderni. Ali država mu ga nije srušila zbog starog zahtjeva...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026