AFERA HIPODROM Sud odbio zahtjev za izdvajanjem dokaza protiv preostalog optuženika

Optužno vijeće zagrebačkog Županijskog suda u ponedjeljak je odbilo zahtjev za izdvajanjem dokaza protiv jedinog preostalog optuženika u aferi Hipodrom, Gorana Đulića, bivšeg člana upravnog vijeća Ustanove za upravljanje sportskim objektima (USO).

Đulić je jedini koji za razliku od četvero suoptuženika nije priznao krivnju i nagodio se s Uskokom. Optužbe odbacuje, a njegovi odvjetnici na sudu su zatražili izdvajanje dokaza koje smatraju nezakonitima.

Zagreb: Nova uhićenja u aferi Hipodrom, priveden Goran Đulić | Foto: Robert Anic/PIXSELL

No optužno vijeće koje u konačnici Uskokovu optužnicu može potvrditi, odbaciti ili vratiti tužiteljstvu na doradu prijednog obrane je odbilo, ali im je odlučilo dati pravo žalbe o kojoj odlučuje Visoki kazneni sud.

Obrani su, po riječima glasnogovornika zagrebačkog Županijskog suda Krešimira Devčića, sporna ispitivanja svjedoka u Uskoku bez prisutnosti obrane.

Glavni osumnjičenik u ovom slučaju, bivši ravnatelj USO Kosta Kostanjević je 25. svibnja, nakon priznanja nedjela i nagodbe s Uskokom, sporazumno osuđen na dvije godine i pet mjeseci zatvora.

Osim toga, uz novčanu kaznu od 40.000 eura Kostanjević mora vratiti 450.000 eura koliko je, prema presudi, nezakonito pribavio u aferi Hipodrom.

Zagreb: Nova uhićenja u aferi Hipodrom, priveden Goran Đulić | Foto: Robert Anic/PIXSELL

U aferi Hipodrom, za koju je optužnica podignuta u prosincu 2025. godine, Uskok tvrdi da je bivši direktor USO-a Kostanjević zaštitarskoj tvrtki Eurolex nezakonito platio 1,8 milijuna eura i pritom 'zaradio' 450 tisuća eura.

Početkom travnja bivši suvlasnik Eurolexa Domagoj Galić i njegov otac Slavko također su priznali nedjelo te su se nagodili s Uskokom kao i tvrtka Eurolex.

Domagoju Galiću je izrečena kazna zatvora od dvije godine, a njegovom ocu od godine i četiri mjeseca. Uz to, svaki mora platiti 40.000 eura novčane kazne. Tvrtka Eurolex osuđena na novčanu kaznu od 25.000 eura te povrat 1,3 milijuna eura nezakonite zarade.

I Kostanjevićeva nasljednica Jagoda Bončina Franjković priznala je optužbe te je osuđena na uvjetnu kaznu pa je na optuženičkoj klupi u tom slučaju ostao samo bivši predsjednik upravnog vijeća USO Goran Đulić koji odbacuje optužbe.

Prema Uskokovim optužbama Đulić i Bončina Franjković su od 16. lipnja do 2. srpnja 2025. degradirali dvoje zaposlenika USO-a koji su dali iskaze protiv Kostanjevića, raspoređujući ih na niže plaćena mjesta kako bi utjecali na svjedočenje i pogodovali Kostanjeviću.