Skupština pritisnula Tomaševića zbog afere Hipodrom: Mora podnijeti jako detaljno izvješće

Gradska skupština prihvatila je na sjednici u četvrtak prije ponoći prijedlog Kluba gradskih zastupnika HDZ-DP-HSU kojim se zadužuje gradonačelnik Tomislav Tomašević da podnese izvješće o poduzetim radnjama u aferi Hipodrom, o ustanovi Upravljanje sportskim objektima (USO). "Gradska skupština Grada Zagreba zadužuje gradonačelnika Grada Zagreba da u roku od 30 dana podnese izvješće o svim poduzetim radnjama Grada Zagreba i ovlaštenih osoba Ustanove Upravljanje sportskim objektima te o slijedu poduzetih radnji u postavljanju imovinsko-pravnog zahtjeva radi naknade štete u kaznenom predmetu USKOKA protiv Koste Kostanjevića, nekadašnjeg ravnatelja Ustanove Upravljanje sportskim objektima i čelnih ljudi zaštitarske tvrtke Eurolex zaštita, za izvlačenje novca iz Ustanove", stoji u prijedlogu kojeg je po hitnom postupku na sjednicu uputio Klub gradskih zastupnika HDZ-DP-HSU, a koji je Gradska skupština prihvatila jednoglasno.

Na sjednici nije prihvaćen prijedlog zaključka Kluba gradskih zastupnika HDZ-DP-HSU kojim se namjeravalo zadužiti gradonačelnika Tomaševića da zatraži izvješće o provedbi postupaka javne nabave za radove u sklopu Projekta Zagreb od Zagrebačkog holdinga i Vodoopskrbe i odvodnje te da ga Gradskoj skupštini dostavi u roku od 60 dana.

Prihvaćen je prijedlog zaključka Kluba gradskih zastupnika Drito kojim Gradska skupština zadužuje gradonačelnika Tomaševića da u roku od 30 dana podnese cjelovito izvanredno pisano izvješće o tehničkom stanju te pregledu svih oblika održavanja i investicija na objektu Autobusnog kolodvora Zagreb. Prijedlog je išao po hitnom postupku radi, kako je navedeno, neposredne ugroze javne sigurnosti, života i zdravlja građana te putnika na Autobusnom kolodvora Zagreb, uzrokovane nedavnim incidentom pucanja i pada stakla s nadstrešnice perona.

Nije prihvaćen prijedlog zaključka Kluba gradskih zastupnika Drito kojim se namjeravalo zadužiti gradonačelnika Tomaševića da u roku od 30 dana podnese cjelovito izvješće koje će sadržavati popis svih strategija, studija, elaborata, anketa i analiza koje su gradonačelnik i gradski uredi preko javnih poziva i natječaja naručili od vanjskih izrađivača. Također, nije prihvaćen niti njihov prijedlog zaključka o postupku preimenovanja Nogometnog stadiona "Zagreb" u Ulici Silvija Strahimira Kranjčevića, putem participativnog modela uključivanja građana.

Gradska skupština prihvatila je prijedlog zaključka gradonačelnika Tomaševića kojim Grad Zagreb kao vlasnik sportske građevine Nogometno igralište "Kustošija" daje prethodnu suglasnost tom Nogometnom klubu, zakupniku sportske građevine, za ulaganje sredstava u sportsku građevinu. Nogometni klub "Kustošija" će izvršiti rekonstrukciju glavnog nogometnog igrališta u Donjem Vrapču, i to: zamjenu prirodne s umjetnom travnatom podlogom, rekonstrukciju sustava odvodnje, nivelaciju i sanaciju terena, obnovu prateće infrastrukture te tehničke i građevinske zahvate potrebne za dugoročnu funkcionalnost i održivost igrališta. Potrebna sredstva za ulaganje od 649.259,45 eura bez PDV-a osigurat će Nogometni klub "Kustošija", bez prava na povrat uloženih sredstava.

Prihvaćen je i prijedlog zaključka gradonačelnika kojim će Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Hrvatske šume i Općina Bistra radi realizacije zajedničkog interesa, sklopiti Sporazum o financiranju održavanja ceste Gornja Bistra – Skijalište Sljeme za ovu godinu, u ukupnom iznosu od 249.981,13 eura, u koji iznos je uračunat PDV, u jednakim omjerima, na način da će svaka sporazumna strana uplaćivati 1/4 sredstava nositelju projekta Općini Bistra u roku od 60 kalendarskih dana.

Jedanaesta sjednica zagrebačke Gradske skupštine koja je zasjedanje počela u četvrtak u 9 sati, zasjedanje je završila pola sata nakon ponoći, te tako ušla u petak. Predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić je iduću sjednicu zakazao za 9. srpnja.