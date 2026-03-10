AFERA JANAF Kovačevićeva obrana: Tužitelj radio za EPPO, a digao je optužnicu za USKOK

Županijski sud u Zagrebu zatražit će na zahtjev obrana bivšeg čelnika Janafa Dragana Kovačevića i njegovog suoptuženika Kreše Peteka provjeru statusa Tomislava Kambera, bivšeg Uskokovog tužitelja koji je u vrijeme podizanja optužnice postao tužitelj EPPO-a.

Obrane Kovačevića i Peteka tvrde da je Kamber neovlašteni tužitelj jer je u ovom predmetu potpisao optužnicu kao zamjenik ravnatelja Uskoka, a trenutno radi kao europski delegirani tužitelj u Uredu europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu.

Kovačevićeva braniteljica Jelena Batarelo zatražila je da se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje dostavi podatak gdje je Kamber radio 8. srpnja 2022., kada je podignuta optužnica za aferu Janaf.

"Kamber je potpisao optužnicu kao zamjenik ravnatelja Uskoka, a prije i poslije toga je neke odluke u ovom i drugim predmetima potpisivao kao europski delegirani tužitelj. Stoga želimo raščistiti gdje je Kamber zapravo radio i je li ovlašteni tužitelj", pojasnila je Batarelo.

Zamjenik ravnatelja Uskoka Krešimir Ostrogonac, koji je od Kambera preuzeo spis nakon podizanja optužnice, ustvrdio je kako prema ugovoru između EPPO-a i Državnog odvjetništva (DORH) tužitelji koji su prešli u europsko tužiteljstvo imaju pravo dovršiti postupke na kojima su dotad radili kao zamjenici u DORH-u.

Sudsko vijeće kojim predsjedava sutkinja Ivana Bujas odlučilo je, unatoč Ostrogončevom pojašnjenju, provjeriti Kamberov status u trenutku potpisivanja optužnice, nakon čega će sud odlučiti o ostalim prijedlozima obrane.

Uz Kovačevića i Peteka, Uskokovom optužnicom za primanje i davanje mita obuhvaćeni su poduzetnici Vatroslav Sablić, Ivan Širić i Edo Seifried te bivši direktor sigurnosti u Janafu Vlado Zorić i nekadašnji direktor Janafova transporta nafte Vladimir Vrbanc.

Uskok: Petek dao milijun eura Kovačeviću i suradnicima za poslove s Janafom

Tužiteljstvo tvrdi da je poduzetnik Krešo Petek dao Kovačeviću i njegovim suradnicima milijun eura kako bi njegova tvrtka Elektrocentar Petek dobila poslove vrijedne gotovo 65 milijuna kuna.

Kovačević je, među ostalim, optužen i da je dobio dva stana od poduzetnika čijim je tvrtkama dogovorio milijunske poslove. Izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Zagrebu ranije je spojilo spise Janaf i Odijela u jedan predmet.

Prema optužnici koja se odnosi na aferu Odijela, Petek je Kovačeviću davao mito kako bi mu bivši direktor Janafa osiguravao unosne poslove na Janafovom terminalu u Omišlju.

Osim novca, Kovačević je od Peteka, prema optužnici, kao mito tražio i odijela za bivšeg HDZ-ovog potpredsjednika Sabora Milijana Brkića i njegovog brata Jozu te HDZ-ovca Marija Kapulicu.

U optužnici se ističe da je Petek u zamjenu za dobivanje poslova isplatio Kovačeviću najmanje 13.272 eura u gotovini, a Petek je, na Kovačević zahtjev, podmirivao njegove privatne troškove od najmanje 18.289 eura za kupnju odijela i drugih odjevnih predmeta.

U Uskokovoj optužnici spominje se i ime glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića koji je ranije demantirao da je u trenutku dok je bio sudac Visokog kaznenog suda dobivao odijela od Kovačevića.