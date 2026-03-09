Obavijesti

CITIRAO I THOMPSONA

Šušnjar: 'Imamo spreman niz mjera za zaštitu građana ako dođe do eksplozije cijena...'

Piše 24sata,
Šušnjar: 'Imamo spreman niz mjera za zaštitu građana ako dođe do eksplozije cijena...'
Zagreb: Sabor raspravlja o prijedlogu zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Vlada je htjela s prvim travnja izaći iz svih subvencijskih mjera, ali okolnosti i prilike daju nam za naslutiti da će te mjere ostati i dalje, kazao je ministar Šušnjar...

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar osvrnuo se gostujući na RTL-u na cijene goriva, inflaciju, Janaf, a komentirao je i svoje objave na Twitteru, tj X-u, koje su u zadnjim tjednima pravi hit na ovoj društvenoj mreži...

Foto: Nik Bertoncelj/F.A.Bobo

Vlada je opet ograničila cijena goriva - što će biti za dva tjedna? Hoće li vlada opet morati intervenirati, pitali su Šušnjara na startu...

- Teško je bilo što predviđati u ovakvim nesigurnim vremenima u kojima živimo danas gledajući globalnu politiku, globalnu situaciju u svijetu po pitanju rata. Mi ćemo pratiti i spremni smo. Imamo spremnih još niz mjera na koji možemo utjecati ako dođe do eksplozije cijena da naši građani opet ostanu zaštićeni, imaju priuštivu naftu i naftne derivate - kazao je Šušnjar, piše Danas.hr.

Pitali su ga i koje su to konkretne cijene, odnosno mjere, ako se sukob nastavi...

- Ako dođe do daljnjeg rasta koji će biti pretjeran mi smo tržište naftnih derivata vratili na tržišno formiranje cijena. One su nekad rasle, nekad padale. Najvažnije je da tržište radi svoj posao. Međutim, danas tržišne okolnosti nisu globalna ekonomija. Svjedoci smo i da su naši građani zaglavili u tom dijelu svijeta - kazao je ministar i dodao da se Hrvatskoj ne može dogoditi da ostane bez derivata na svojim benzinskim pumpama.

Osvrnuo se i najave prijevoznike koji najavljuju rast cijena..

- Ovaj rast koji se događa kod nas, a događa se zbog mjera vlade, nije prevelik rast. Imali smo prilike slušati o špediterima koji se pozivaju na cijene goriva u Francuskoj. Mi smo regulirali i za one koji kod nas obavljaju svoje djelatnosti. Nema razloga za povećanje pogotovo jer udio tih derivata u drugim djelatnostima nije takav da bi sad lančano krenuo rast cijena ostalih proizvoda u trgovini...

Pitali su ga i strahuje li od inflacije...

- Svi strahuju od rata, to je nešto još gore, a sva ta ratna događanja nam utječu na sve segmente života - kazao je ministar Šušnjar, piše Danas.

Vladin paket mjera na snazi je do kraja ožujka najavljivalo se postupno ili potpuno subvencija – što onda sada možemo očekivati vezano za cijenu struje i plina? Ostaju li subvencije i dalje, pitali su dalje Šušnjara...

- Vlada je htjela s prvim travnja izaći iz svih subvencijskih mjera, ali okolnosti i prilike daju nam za naslutiti da će te mjere ostati i dalje. U šestom mjesecu se formira cijena grijanja pa ćemo moći biti precizniji i govoriti o drugim mjerama i izlasku iz tih mjera vezano za električnu energiju i cijenu plina. 

Dalje su ministra pitali i oko situacije oko Janafa, o tome da je MOL najavio tanker s ruskom naftom, gdje se taj tanker nalazi...

- Mi nemamo informacije ni o kakvom ruskom tankeru niti bilo kakve podatke. Koliko ja znam, nikakvi dokumenti nisu stigli. Danas je na Janafovom terminalu spojen tanker koji isporučuje naftu našim slovačkim i mađarskim prijateljima. To je nafta neeuropskog porijekla. Takvih nekoliko tankera je već isporučeno i dolazi još oko šest do kraja ovog mjeseca. Janaf ispunjava svoju ulogu - kazao je Šušnjar.

Na pitanje "Ako MOL dokaže da to nije nafta pod sankcijama, hoće li Janaf pustiti rusku naftu?" ministar odgovara:

- Postoje određene procedure koje se moraju ispoštovati. 

Za kraj su ga pitali o objavama na društvenoj mreži X, piše li ih sam, ima li vremena za to...

- To se piše tamo negdje iza devet sela gdje su vuci, vile i hajduci. Ima jedno vijeće mudraca koje to piše. Šalim se naravno - pišem to sam. Treba puno raditi, malo spavati - kazao je Šušnjar za kraj, piše Danas.
 

