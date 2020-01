Afera 'Krim-tim': Leon i ranije napao sjekirom, pao treći akter

Leon Lučić, zvijezda serijala "Krim Tim 2", koji je trenutno u bolnici zbog teških ozljeda koje je dobio u tučnjavi nakon što je pokušao iznuditi 100 tisuća eura od jednog poduzetnika, je prije tri mjeseca nepravomoćno osuđen na Općinskom sudu u Pazinu zbog ozbiljnih prijetnji smrću, javlja Glas Istre.

U Dugoj je Uvali sredinom 2016. godine sjekirom napao odvjetnike Marina Fola, Mirelu Paulu Frlan i Igora Stepančića iz Industrogradnje.

- Želim sve to zaboraviti i tada sam izjavio da ga ne želim više nikad vidjeti. Samo to. Bilo je to poodavno i sve stoji u zapisniku na sudu. Napao me sjekirom, a na sudu sam bio pozvan kao svjedok - kratko je komentirao pulski odvjetnik Marino Folo moleći za razumijevanje jer sve želi ostaviti iza sebe. Lučić je za to osuđen na devet mjeseci zatvora s rokom kušnje od tri godine.

Kako neslužbeno doznaje Jutarnji list, policija je u utorak uhitila i trećeg čovjeka koji se dovodi u vezu s pokušajem iznude od zaprešićkog poduzetnika. U utorak navečer je policija pretražila stan trećeg aktera, a u srijedu bi trebali nastaviti istragu.