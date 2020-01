Uhitili specijalca zbog iznude: 'Spreman sam ići na poligraf'

Pripadnika Antiterorističke jedinice Lučko Andriju Vrhovca u petak su doveli u sjedište krim policije u Heinzelovoj gdje ga je, neslužbeno doznajemo, žrtva dvojice iznuđivača prepoznala kao jednog od napadača.

Njega su policajci koji provode krim istraživanje ispitali prije nekoliko dana. Navodno im je tad rekao kako je Leon Lučić, koji je u seriji “Krim tim 2” glumio policijskog inspektora, jutro uoči pokušaja iznude proveo u njegovu stanu. Vrhovac je rekao kako Lučića poznaje od prije i da nije znao kamo će Lučić otići. Dodao je i kako se on vratio u bazu u Lučko, gdje ga je kasnije Lučić nazvao s nepoznatog broja i rekao da mu se kraj Karlovca pokvario automobil te da autom dođe po njega. Kad je došao na lokaciju, tvrdi, nije našao Lučića, a kad ga je nazvao, broj je bio isključen. Nakon toga se, tvrdi, vratio u bazu.

Blamaža za policiju

Specijalac koji je, po pisanju Indexa, prije nekoliko godina porezan po vratu dok je u fušu redario u Vodicama, također je rekao kako smatra da ga prijavljuje bivša supruga, inače bivša sudionica jednog reality showa, te da je sve svoje tvrdnje spreman potkrijepiti ispitivanjem na poligrafu.

No policija je nastavila s krim istraživanjem te ga je, piše Index, zaprešićki poduzetnik M. D. prepoznao kao čovjeka koji je s Leonom Lučićem od njega pokušao iznuditi 100.000 eura.

Kakva je točno njegova uloga bila na mjestu obračuna policija još je zna sa sigurnošću. Neslužbeno doznajemo da posebno pozorno istražuje tko je u cijeloj priči imao kakvu ulogu i pomno provjeravaju potkrjepljuju li materijalni dokazi navode pojedinih sudionika priče.

Ne treba se čuditi što policija cijelom slučaju pristupa iznimno oprezno. Javnost je zgrožena propustima zaprešićkih policajaca koji su, po svemu sudeći, uprskali akciju uhićenja prepustivši poduzetniku i njegovu prijatelju da se sami nose s ucjenjivačima. Za policiju je slučaj jako neugodan i zbog toga što su u iznuđivanje uključeni bivši i aktivni policajac koji su baratali informacijama koje nikako nisu smjeli imati, a mogli su ih dobiti samo od kolega iz kriminalističke policije.

Tukli se šakama i pištoljima

- Ništa nisam radio na svoju ruku. Prijavio sam policiji pokušaj iznude i dao im novac da ga označe. Imam i SMS na mobitelu, koji mi je oduzet, u kojemu su mi napisali da u akciji zovem 192 - rekao nam je M. D., kojega je, sumnja se, ucjenjivao Lučić. Kako doznajemo, javio mu se s podacima da ima prijavu protiv njega, no da ona nestane tražio je 100.000 eura. Žrtva se u petak, 10. siječnja, inspektorima javila s puta da ide autocestom iz smjera Lučkog prema Draganiću u jutarnjim satima, iako je akcija planirana popodne na području Zaprešića. Uz sebe nisu imali pripremljeni novac, koji je ostao u postaji. S poduzetnikom je u tom trenutku bio njegov prijatelj i majstor borilačkih vještina.

- Mi smo došli do tog nadvožnjaka kraj Draganića, a dvojica su stajala s druge strane ograde. Pitali su me jesam li donio novac, na što sam rekao da jesam. Prijatelj i ja izašli smo iz auta te su u nas uperili pištolje i naredili nam da preskočimo ogradu. Kad smo to učinili, počeli su nas tući pištoljima - rekao je poduzetnik. Njegova prijatelja su okrznuli pištoljem po glavi i potom ga udarili u ključnu kost, koja je pukla na dva mjesta. Branili su se i uspjeli natjerati jednog ucjenjivača u bijeg. Lučića su nokautirali i zadržali do dolaska policije.

- Prijetio nam se da su svi u policiji povezani i da ćemo vidjeti kad dođu njegovi iz Lučkog. Ja sam završio s potresom mozga - rekao nam je poduzetnik.