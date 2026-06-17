AFERA LUBENICE Uklonili sporne lubenicomate s ulice: Taj OPG je lažan! Doznajemo sve detalje

Osijek je uklonio sve samoposlužne police s lubenicama, nedavno postavljene po gradu, za koje se ispostavilo da nisu neretvanske i da OPG koji je naveden na policama - ne postoji, doznajemo u Gradu.

- 'Lubenicomati' su bili su postavljeni na površinama javne namjene na području grada, bez odobrenja Grada Osijeka, i evidentirani su na sedam lokacija - stoji u odgovoru osječkog Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i promet.

Podsjetimo, nakon što su se na više lokacija u Osijeku pojavile samoposlužne police s lubenicama, koje su Osječani ubrzo prozvali "lubenicomati", portal Agroklub u utorak je objavio kako sigurno nisu u pitanju neretvanske lubenice niti postoji na policama navedeni OPG Ivice Ljeduga. Lubenice sa samoposlužnih polica prvo su se naplaćivale 20, zatim 10 eura. Pritom, police nisu imale nikakvu zaštitu, vitrinu, lubenice su napola virile van, bile su svima dostupne, pa cijela priča pomalo podsjeća i na nekakav "prank", podvalu radi zabave. Kupac je u mali utor trebao ubaciti novac i odabrati lubenicu, težine između sedam i osam kilograma. Na svakoj je polici pisalo da ih prodaje OPG Ivica Ljedug iz Kule Norinske kraj Metkovića. Naveden je bio i matični broj OPG-a, sve je izgledalo autentično.

Osječki komunalni redari, ubrzo nakon što su police osvanule po gradu, išli su provjeriti je li za njih izdano odobrenje i čije su. Ispostavio se da je ime OPG-a na njima lažno. Istražuje se tko ih je postavio, za sada takvih informacija nema. No zna se da lubenice sigurno nisu stigle iz neretvanskoga kraja.

- Naše domaće nisu, jer s berbom krećemo tek krajem ovog, vjerojatnije početkom idućeg tjedna, što znači da će se i prve naše lubenice u prodaji naći najranije sredinom ili krajem idućeg tjedna - kaže za 24sata Željko Bjeliš, predsjednik Udruge proizvođača agruma i povrća Neretvanska mladež.

- Detektirali smo da je sve lažno, da taj OPG ne postoji. No dobro je što se sada doista otvorila tema na koju godinama upozoravamo: da dio OPG-ova ne proizvodi vlastitu hranu nego uzmu u najam poljoprivrednu parcelu, a onda prodaju kupljene proizvode - ogorčeno kaže Bjeliš.

Osijek: Prvi lubenicomati su se pojavili na ulicama grada | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Tako se, dodaje, i "neretvanska" lubenica već mjesec dana prodaje u Zagrebu, a još nije niti dozrela.

- Kako tome stati na kraj, znaju Državni inspektorat i Ministarstvo poljoprivrede - zaključuje Bjeliš.

Iz ministarstva za 24sata o slučaju u Osijeku kratko odgovaraju kako je područna služba Državnog inspektorata u Osijeku informirana o automatima za prodaju lubenica te da je nadzor obavljen. Za više informacija upućuju nas na Inspektorat, čiji odgovor za sada nismo primili.

Police, pritom, nisu automati, jer lubenice na policama nisu ničim bile zaštićene. Koliko je građana lubenicu kupilo i ubacilo novac u "škrabicu" s nacrtanom blagajnom, nije poznato.

- Slučaj u Osijeku nije nikakva novost, i prije smo viđali sličnu prodaju voća - kaže Branimir Markota, predsjednik Hrvatske voćarske zajednice.

Osijek: Prvi lubenicomati su se pojavili na ulicama grada | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Nema, dodaje, problem s uvoznim voćem, ali ima s lažnim deklaracijama.

- Voćar sam, ali i potrošač, i želim da na slobodnom tržištu imamo istinite informacije o tome odakle proizvodi dolaze. Jagode i borovnice iz Perua, lubenice iz Grčke i tako dalje. U redu, samo neka onda i navedu pravo podrijetlo, umjesto da nam lažu da je hrvatsko. Zašto netko ne bi kupio lubenicu iz Grčke ako želi? Grozno je kad nam se laže da je ta lubenica, ili bilo što drugo, iz Hrvatske - naglašava Markota.

Smatra da su kazne za lažno deklariranje preniske.

- Od šlepera punog lažno deklarirane robe netko na njoj zaradi 20,000, a kazna koju plati je 1000 eura. To je apsurd... - dodaje voćar.

Ni u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori još nemaju nikakvih informacija o slučaju u Osijeku.

Grad Osijek dodaje kako njihovo Komunalno redarstvo i nakon uklanjanja spornih polica provodi nadzor na terenu.

- Obilaze lokacije na kojima su samoposlužni prodajni uređaji bili postavljeni, kao i cijelo područje Osijeka, te poduzimaju mjere radi sprečavanja daljnjeg neovlaštenog postavljanja uređaja - odgovaraju iz Grada.