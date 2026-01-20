Agencija iz Srbije ostavila djecu na planini jer nije bilo mjesta za njihove kofere u kombiju...

Turističkaagencija iz Srbije ostavila je četvero maloljetnika na Kopaoniku jer u kombiju za povratak nije bilo mjesta za njihovu prtljagu, piše Blic. Roditelji tvrde da su djeca imala uredno plaćene povratne karte. Na kraju su morali sami organizirati privatni prijevoz kako bi se djeca i njihove stvari vratili u Beograd.

Prema navodima majke M.P.L., riječ je o dvoje djece od 15 i dvoje od 16 godina. Za povratak s Kopaonika po njih je poslan kombi s osam sjedala, ali s prostorom za samo šest kofera. Iako su djeca imala povratne karte, rečeno im je da ostave prtljagu, uključujući skije i kofere, koju će agencija naknadno prevesti u Beograd.

- Riječ je o dvoje djece od 15 i dvoje djece od 16 godina, koje agencija ostavlja bez ikakvog osjećaja odgovornosti na Kopaoniku. Djeca su imala kupljene povratne karte preko agencije. Inače, karte se kupuju prilikom dolaska vozača po putnike. Vozaču se daje novac u gotovini, ne dobije se ni priznanica, ni fiskalni račun. Prije odlaska na planinu, jedan od dječaka je čak nazvao agenciju i pitao postoji li ograničenje u prtljazi i dobio odgovor da ne postoji. Prilikom povratka s Kopaonika, po djecu dolazi kombi, gdje su već četiri osobe unutra sa svojim stvarima - izjavila je majka M.P.L.

Dodala je da su se djeca vraćala s istom količinom stvari s kojom su i došla na Kopaonik, kada nije bilo problema s prijevozom.

Majka tvrdi da je na internetskoj stranici agencije pisalo da količina prtljage nije ograničena te da obavljaju i prijevoz skijaške opreme, no ta je informacija navodno uklonjena nakon događaja. Ističe da, čak i da je svako dijete imalo samo po jedan kofer, kombi je mogao primiti samo šest.

- Prilikom pakiranja stvari vozač kaže da stvari ne mogu stati u vozilo i jedino rješenje koje iz agencije nude je da se stvari ostave na Kopaoniku i da će ih oni nekada, kada budu imali mjesta, pokupiti s planine i donijeti u Beograd. Djeca nam javljaju da su u problemu, da neće ostaviti stvari. Nije to ostavljanje jedne vrećice, nego od njih četvero mogu ubaciti dva kofera, a djeca imaju i skije, pancerice, ruksake - rekla je.

Prema njezinim riječima, zaposlenici agencije vikali su na roditelje, a kasnije im se prestali javljati na telefon. Na pitanje gdje bi djeca trebala ostaviti svoje stvari, iz agencije su odgovorili da to nije njihov problem i da ne preuzimaju odgovornost.

"Rečeno nam je da kontaktiramo smještaj gdje su djeca bila i da ih zamolimo da tamo ostanu stvari. Oni ne preuzimaju nikakvu odgovornost. Ja im kažem da pošalju još jedan kombi, oni kažu da ne žele. Što se njih tiče oni mogu fizički smjestiti djecu u kombi, ali ih stvari ne zanimaju. Kada zovete s jednog broja oni se više neće javiti, pa morate uzeti drugi telefon da zovete. Nikome od roditelja nisu poslije htjeli da se jave na telefon", kazala je majka.

Djeca su se, prema riječima majke, snašla za smještaj preko noći jer su na Kopaoniku imali prijatelje. Vratila su se sljedeći dan, nakon što su roditelji organizirali privatni prijevoz.

- Angažirali smo privatni kombi da bismo ih mogli vratiti zajedno sa stvarima. Mi smo kasnije otišli do agencije, gdje su nam oni vratili po 3.000 dinara (oko 25 eura) za kartu, iako povratna košta 6.500 (oko 55 eura) dinara. Mi smo preuzeli novac za svu djecu - istaknula je majka.

Majka je također navela da je vozač kombija bio korektan prema djeci i da ih nije htio ostaviti dok se situacija ne riješi.

- Čak je i vozač kombija bio maksimalno korektan prema djeci, te ih nije htio ostaviti dok se ne riješi gdje će oni biti. On je čovjek bio vrlo šokiran cijelom situacijom, s obzirom na to da je tamo njima rekao da kada je krenuo na Kopaonik da je zvao agenciju i rekao da je ovo mali kombi za osam osoba, ali da su mu iz agencije rekli da s time ide. On je bio svjestan da je nemoguće da se vrate svi - zaključila je.