Agencija mora reći zašto zakida učenike za toliko važno iskustvo

Agencija za odgoj i obrazovanje ključno je državno tijelo za praćenje i podizanje kvalitete nastave, pedagoškog rada i edukacije nastavnika. Jedan od najvećih projekata agencije su školska natjecanja kroz čiji sustav svake godine prolaze tisuće i tisuće učenika. I svima njima, kao i njihovim mentorima, nastavnicima i školama, ta natjecanja znače iznimno puno. Posebno u malim sredinama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+