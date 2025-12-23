Obavijesti

Agencija mora reći zašto zakida učenike za toliko važno iskustvo

Piše Ana Dasović,
Zagreb: 21. Svečana dodjela nagrada Oskar znanja učenicima osnovnih i srednjih skola | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Pokazati na županijskom, regionalnom ili državnom nivou da sav trud i vrijeme koje su uložili znači potvrdu sjajniju i vredniju od bilo koje petice. Nova pravila sad to nekim učenicima ukidaju

Agencija za odgoj i obrazovanje ključno je državno tijelo za praćenje i podizanje kvalitete nastave, pedagoškog rada i edukacije nastavnika. Jedan od najvećih projekata agencije su školska natjecanja kroz čiji sustav svake godine prolaze tisuće i tisuće učenika. I svima njima, kao i njihovim mentorima, nastavnicima i školama, ta natjecanja znače iznimno puno. Posebno u malim sredinama.

