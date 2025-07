Agencija o gorivu: 'Bude li zabranjenih dogovora oko cijena derivata, djelovat ćemo'

Sa stajališta tržišnog natjecanja AZTN ne može predvidjeti kakvo će stanje biti na nekom tržištu, ali sa stajališta tržišnog natjecanja poželjno je da se cijene slobodno formiraju na tržištu, odgovaraju za 24 sata iz Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, koju smo zamolili da prokomentira Vladinu odluku o prestanku regulacije cijena derivata na tržištu. Pitali smo i hoće li to, moguće, dovesti do kartelizacije na tržištu, kao i to postoji li i opasnost da će svaki pad cijena na tržištu distributeri nadoknađivati višom maržom.

- Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) ne može komentirati samu odluku Vlade Republike Hrvatske, budući da je riječ o odluci u okviru njezinih zakonskih vlasti prema propisima koji uređuju tržište nafte i naftnih derivata. Sa stajališta tržišnog natjecanja AZTN ne može predvidjeti kakvo će stanje biti na nekom tržištu, ali sa stajališta tržišnog natjecanja poželjno je da se cijene slobodno formiraju na tržištu, odgovaraju.

- AZTN će i dalje pratiti razvoj situacije na tržištu te će, ako se pojave naznake narušavanja tržišnog natjecanja – poput mogućih zabranjenih dogovora ili zlouporabe vladajućeg položaja, poduzeti sve potrebne radnje u okviru svojih zakonskih vlasti. U tom smislu podsjećamo da je AZTN ex post tijelo nadležno za zaštitu tržišnog natjecanja koje postupke pokreće po službenoj dužnosti tek kad utvrdi da postoje indicije o mogućem zabranjenom sporazumu poduzetnika, bilo da je to rezultat redovnog istraživanja stanja na tržištu, bilo u povodu inicijative podnositelja, dodaju.

Kako zaključuju, i dalje će pratiti stanje na tom tržištu, ali do danas nije zaprimljena bilo kakva inicijativa ili predstavka koja bi upućivala na eventualno postojanje zabranjenog sporazuma i koja bi se odnosila na maloprodajno tržište naftnih derivata. Otvoreni su za sve informacije koje bi upućivale na potencijalna ograničenja tržišnog natjecanja, napominju.