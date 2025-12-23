Agencija za odgoj i obrazovanje izmijenila važno pravilo za natjecanja: To je diskriminacija!

Agencija za odgoj i obrazovanje za školska je natjecanja u ovoj godini uvela jedno novo pravilo: "Na županijsku i državnu razinu natjecanja moraju biti pozvana najmanje 4 učenika/tima po kategoriji. Natjecanje u kategoriji u kojoj se ne može odazvati najmanje 4 učenika/tima ne može se održati, osim 64. Hrvatskog natjecanja učenika glazbe i plesa".

To je navedeno u članku 3.8 Općih pravila za provedbu natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola RH u školskoj godini 2024./2025. Podsjetimo, ova natjecanja su jedan od najkvalitetnije postavljenih školskih natjecateljskih sustava na razini Europe, a najbolji učenici nagrađeni su Oskarima znanja te dobivaju mogućnost izravnog upisa u srednju školu ili na fakultet. Svake godine sudjeluju tisuće i tisuće učenika, a neki od njih postaju međunarodno priznati stručnjaci u svojim područjima.

'Postao je državni prvak'

To je posebno važno za učenike iz manjih sredina, no upozoravaju nas ovih dana mentori, novim pravilom upravo ova djeca ostaju ozbiljno diskriminirana. Primjerice, iz Sisačko-moslavačke županije posljednjih desetak godina došli su neki od najboljih informatičara svih vremena, poput Dorijana Lendvaja. Njegov otac Vlado Lendvaj vodi izuzetno jak informatički klub u Popovači, čiji polaznici postižu ozbiljno dobre rezultate. No riječ je o maloj županiji u kojoj se na školska natjecanja ne javlja puno učenika. I nije jedina takva.

- Kod nas u Sisačko-moslavačkoj županiji na županijskom natjecanju iz Loga bila su tri učenika, a učenik koji je bio prvi na županijskom plasirao se na državno i postao državni prvak. Moj Dorijan u 6. 7. i 8. razredu, primjerice, ne bi uopće imao mogućnost sudjelovanja na državnom natjecanju jer ih je tad bilo po dvoje na županijskom. Čim se malo maknemo izvan Zagreba, to je izuzetno česti slučaj u svim županijama na programerskim i robotičkim natjecanjima - ističe Vlado Lendvaj, koji je i predsjednik Hrvatskog saveza informatičara.

Mentori s kojima smo razgovarali ističu kako su neuspješno pokušavali upozoriti Agenciju na to, no dosad nisu dobili nikakav odgovor. Ni raniji pokušaji da se unaprijedi sustav natjecanja nije donio rezultate. Zbog novog pravila upućena je i žalba pravobraniteljici za djecu. Ovo nije problem samo za informatičare, već za sve učenike koji dolaze iz manjih sredina i županija.

Uputili smo upit AZOO-u, no do kraja ovog izdanja nismo dobili odgovor.