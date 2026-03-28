Agent američke tajne službe slučajno se upucao u nogu?! Čuvao je bivšu prvu damu

Agent Tajne službe SAD-a slučajno se upucao u nogu u petak ujutro u blizini Međunarodne zračne luke Philadelphia, no ozljede nisu opasne po život. Do incidenta je došlo nešto nakon 8:30 po lokalnom vremenu, dok je agent bio na dužnosti osiguranja bivše prve dame Jill Biden.

Prema službenim informacijama, Biden u tom trenutku nije bila na mjestu događaja, niti je incident utjecao na nju, piše Reuters.

Policija navodi da je agent slučajno ispalio oružje dok se nalazio u vozilu u blizini zračne luke. Hitna pomoć brzo je reagirala te prevezla ozlijeđenog agenta u Penn Presbyterian Medical Center, gdje je zadržan u stabilnom stanju.

Tajna služba SAD-a pokrenula je internu istragu kako bi utvrdila sve okolnosti nesreće. Ova agencija zadužena je za zaštitu aktualnih i bivših američkih dužnosnika, uključujući predsjednike, potpredsjednike i njihove obitelji, kao i strane čelnike.