Najavljeni prosvjedi protiv Trumpove politike diljem SAD-a

Tisuće prosvjeda pod nazivom "Nema kraljeva" očekuju se u subotu diljem SAD-a protiv politika predsjednika Donalda Trumpa i njegove administracije. Organizatori najavljuju više od 3200 okupljanja u svih 50 saveznih država, očekujući da će to biti najveće jednodnevne demonstracije u povijesti SAD-a. Dva prethodna slična događaja okupila su milijune sudionika. Glavni prosvjedi održat će se u New Yorku, Los Angelesu, Washingtonu i u Minneapolisu.

"Pravo pitanje ove mobilizacije nije samo koliko ljudi prosvjeduje, nego gdje sve prosvjeduju", rekla je Leah Greenberg, sousnivačica skupine Indivisible, organizatora demonstracija.

Glasnogovornica Bijele kuće Abigail Jackson nazvala je prosvjede "Terapijskim sastancima poremećenih antitrumpovaca".

Prethodna okupljanja bila su motivirana akcijama imigrantskih vlasti i raspoređivanjem Nacionalne garde u većim gradovima, a prosvjedi u subotu bit će prema organizatorima protiv američko-izraelskog bombardiranja Irana.