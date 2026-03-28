Obavijesti

News

Komentari 4
'NEMA KRALJEVA'

Najavljeni prosvjedi protiv Trumpove politike diljem SAD-a

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Najavljeni prosvjedi protiv Trumpove politike diljem SAD-a
Foto: Leah Millis

Organizatori očekuju više od 3200 okupljanja u svih 50 saveznih država, Bijela kuća ih nazvala 'terapijskim sastancima'

Tisuće prosvjeda pod nazivom "Nema kraljeva" očekuju se u subotu diljem SAD-a protiv politika predsjednika Donalda Trumpa i njegove administracije. Organizatori najavljuju više od 3200 okupljanja u svih 50 saveznih država, očekujući da će to biti najveće jednodnevne demonstracije u povijesti SAD-a. Dva prethodna slična događaja okupila su milijune sudionika. Glavni prosvjedi održat će se u New Yorku, Los Angelesu, Washingtonu i u Minneapolisu.

"Pravo pitanje ove mobilizacije nije samo koliko ljudi prosvjeduje, nego gdje sve prosvjeduju", rekla je Leah Greenberg, sousnivačica skupine Indivisible, organizatora demonstracija.

IZ MINUTE U MINUTU Iran: 'U Dubaiju smo uništili ukrajinske sustave za obranu'
Iran: 'U Dubaiju smo uništili ukrajinske sustave za obranu'

Glasnogovornica Bijele kuće Abigail Jackson nazvala je prosvjede "Terapijskim sastancima poremećenih antitrumpovaca".

Prethodna okupljanja bila su motivirana akcijama imigrantskih vlasti i raspoređivanjem Nacionalne garde u većim gradovima, a prosvjedi u subotu bit će prema organizatorima protiv američko-izraelskog bombardiranja Irana.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Užas kod Samobora: Izgorjela drvena kuća, dvoje poginulih
STRAŠAN POŽAR

Užas kod Samobora: Izgorjela drvena kuća, dvoje poginulih

Požar su ugasili vatrogasci, a liječnička pomoć ozlijeđenom 58-godišnjaku pružena je u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice.
FOTO Zagrepčane upozorili da ne idu na Sljeme. Vratili djecu koja su ostala na Sljemenu
IZ MINUTE U MINUTU

FOTO Zagrepčane upozorili da ne idu na Sljeme. Vratili djecu koja su ostala na Sljemenu

Veliko nevrijeme prodrmalo je Hrvatskom u protekla dva dana. Šteta se tek zbraja, a sudeći prema najavama stručnjaka, već idućeg tjedna stiže nam novo pogoršanje vremena
Užas na ZG obilaznici: Ograda prošla kroz auto, vozač mrtav. Još četvero ljudi ozlijeđeno
POLICIJA TRAŽI SVJEDOKE

Užas na ZG obilaznici: Ograda prošla kroz auto, vozač mrtav. Još četvero ljudi ozlijeđeno

Na mjestu događaja vozač navedenog osobnog automobila je preminuo, dok su četiri osobe - putnici iz vozila, ozlijeđene.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026