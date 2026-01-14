Agent ICE-a koji je upucao ženu u Minneapolisu ima unutarnje krvarenje, tvrde dužnosnici

Agent američke Imigracijske i carinske službe (ICE) Jonathan Ross, koji je prošlog tjedna u Minneapolisu smrtonosno ustrijelio Renee Good, pretrpio je unutarnje krvarenje u području torza, potvrdila su dva američka dužnosnika upoznata s njegovim zdravstvenim stanjem. Ovaj novi detalj baca dodatno svjetlo na incident koji je izazvao prosvjede diljem zemlje i potaknuo žestoku raspravu o metodama saveznih agencija, piše ABC.

Iako opseg krvarenja nije preciziran, Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) potvrdilo je da je Ross ozlijeđen. Međutim, snimke s mjesta događaja prikazuju agenta kako hoda nakon pucnjave. Administracija predsjednika Donalda Trumpa čvrsto stoji iza Rossa, tvrdeći da je djelovao u samoobrani nakon što ga je 37-godišnja Good pokušala pregaziti svojim vozilom.

Službena verzija i sumnje

Tajnica domovinske sigurnosti Kristi Noem izjavila je da je Ross, desetogodišnji veteran, nakon incidenta prevezen u bolnicu i pušten istog dana.

​- Agenta je udarilo vozilo. Ona ga je udarila. Otišao je u bolnicu. Liječnik ga je zbrinuo. Pušten je - rekla je Noem novinarima.

Dužnosnici su također istaknuli da je Ross već bio ozbiljno ozlijeđen u lipnju prošle godine, kada ga je tijekom pokušaja uhićenja automobil vukao gotovo 50 metara, zbog čega je završio s 33 šava. Navode da je primao i prijetnje smrću, što je dodatno pojačalo dojam da je djelovao iz straha za vlastiti život.

Međutim, narativ administracije u suprotnosti je s iskazima očevidaca i analizama dostupnih videozapisa koje su proveli The New York Times i druge medijske kuće. Analize sugeriraju da je Good svojim terencem skretala od Rossa u trenutku kad je on zapucao. Mnogi, uključujući i neke bivše zaposlenike ICE-a, tvrde da uporaba smrtonosne sile nije bila opravdana i da je Ross prekršio protokole koji nalažu deeskalaciju situacije.

Kritike bivših agenata

Nekoliko bivših dužnosnika ICE-a javno je osudilo postupke agencije, upozoravajući da je pod Trumpovom administracijom postala previše agresivna i opasna.

Oni sada djeluju u okruženju bez ograničenja resursa i rade vrlo opasne stvari - izjavio je Scott Shuchart, bivši pomoćnik direktora ICE-a za regulatorna pitanja, dodajući da nasilne interakcije s javnošću "nisu iznenađenje, već su takve po dizajnu".

Shuchart je istaknuo da je Ross napravio niz pogrešaka, počevši od odluke da stane ispred automobila koji nije bio u parkirnom načinu rada, čime je sam sebe doveo u opasnost.

Pitanje nije je li bio u opasnosti, već je li uporaba sile bila jedino što je mogao učiniti i je li trenutna uporaba smrtonosne sile bila prikladna razina sile? - naglasio je Shuchart.

Dan Gividen, bivši zamjenik glavnog savjetnika ICE-a, bio je još oštriji.

Ubili su je, jednostavno i jasno. Tvrdnja da su na bilo koji način djelovali u samoobrani ispalivši tri metka u tu ženu je apsolutno apsurdna.

Istraga i političke posljedice

Incident se dogodio u sklopu operacije "Metro Surge", jedne od najvećih akcija imigracijskih vlasti ikad provedenih, tijekom koje je u područje Minneapolisa poslano dvije tisuće agenata. Ubojstvo Renee Good, majke troje djece, spisateljice i pjesnikinje, izazvalo je masovne prosvjede u Minneapolisu i drugim američkim gradovima.

Istragu o pucnjavi preuzeo je FBI, no taj je potez izazvao kontroverze nakon što je savezna agencija lokalnom Istražnom uredu Minnesote (BCA) uskratila pristup dokazima. Zbog načina na koji Ministarstvo pravosuđa vodi slučaj, nekoliko saveznih tužitelja podnijelo je ostavke. U međuvremenu, gradonačelnik Minneapolisa Jacob Frey i guverner Minnesote Tim Walz zatražili su od ICE-a da napusti njihov grad, a obitelj Renee Good najavila je tužbu protiv savezne vlade.