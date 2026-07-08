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Agent ICE-a upucao Meksikanca nakon incidenta sa saveznim agentima: Udario ih je autom?

Piše HINA,
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Agent ICE-a upucao Meksikanca nakon incidenta sa saveznim agentima: Udario ih je autom?
Foto: Antranik Tavitian
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Vozač je prevezen u bolnicu, ali je preminuo od zadobivenih ozljeda, priopćilo je ministarstvo, koje kaže da je otvorilo internu istragu pucnjave, dok ured FBI-a u Houstonu istražuje navodni napad na saveznog agenta.

Službenik američke imigracijske i carinske službe (ICE) upucao je meksičkog državljanina tijekom incidenta u koji su bili uključeni savezni agenti, priopćilo je u utorak američko ministarstvo domovinske sigurnosti.

Muškarac, koji je navodno ilegalno boravio u Sjedinjenim Državama, odbio je naredbe službenika dok je bio u svom vozilu, priopćilo je ministarstvo u objavi na X-u. Prvo se zabio u vozilo agenata, a zatim pokušao automobilom udariti jednog od njih, navodi se, zbog čega je agent ICE-a otvorio vatru.

Ovi se detalji nisu mogli neovisno provjeriti.

Vozač je prevezen u bolnicu, ali je preminuo od zadobivenih ozljeda, priopćilo je ministarstvo, koje kaže da je otvorilo internu istragu pucnjave, dok ured FBI-a u Houstonu istražuje navodni napad na saveznog agenta.

ICE agent fatally shoots Mexican motorist in Texas during vehicle stop, agency says
Foto: Antranik Tavitian

Incident se dogodio u ranim jutarnjim satima, priopćilo je ministarstvo. Nije navedeno zašto je Lorenzo Salgado Araujo navodno ilegalno boravio u Sjedinjenim Državama.

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U sličnim dosadašnjim slučajevima, videosnimke operacija izazvale su ozbiljne sumnje u izjave vlasti. Nekoliko svjedoka snimilo je fotografije i videozapise incidenta, izvijestio je NBC News.

U siječnju su savezni agenti ustrijelili i usmrtili američke državljane Renée Good i Alexa Prettija. Postupci agenata doveli su do široko rasprostranjenog ogorčenja diljem zemlje.

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