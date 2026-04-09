Rutte nakon susreta s Trumpom otkrio pukotine u NATO-u: Neke članice su podbacile na testu...

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je u srijedu nakon sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Bijeloj kući da vjeruje kako su neke članice NATO-a bile “testirane i podbacile” u kontekstu kritika Washingtona zbog izostanka uključenosti članica u rat SAD-a i Izraela protiv Irana.

Tijekom intervjua za CNN, Rutte je na pitanje vjeruje li da su članice NATO-a bile testirane i podbacile rekao da je riječ o nekima od njih.

"Neke od njih da, ali velika većina europskih zemalja, i to je ono o čemu smo danas razgovarali, učinila je ono što su obećale u ovakvom slučaju", rekao je za CNN.

Dodao je da je s Trumpom imao "iskren i otvoren" razgovor tijekom kojeg je američki predsjednik izrazio razočaranje saveznicima.

Rutte je naveo i da je Trumpu ukazao na to da su europske zemlje pružile logističku i drugu potporu.