TENZIJE U ITALIJI

Piše Ivan Štengl,
Agenti ICE-a stižu na Olimpijske igre u Italiji. Šef diplomacije: 'Ne vidim problem, nije to SS'
Foto: Seth Herald

Dolazak američkih agenata ICE-a na Zimske olimpijske igre u Italiji izazvao je političku buru. Gradonačelnik Milana oštro se protivi, dok Vlada pokušava smiriti tenzije

Odluka da će agenti američke Imigracijske i carinske službe (ICE) sudjelovati u osiguranju Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini 2026. godine izazvala je pravu političku buru u Italiji. Dok vlada premijerke Giorgie Meloni pokušava smiriti napetosti, oporba i lokalni dužnosnici digli su se na noge, a najava je zasjenila pripreme za najveći sportski događaj koji Italija organizira u posljednja dva desetljeća.

Najglasniji u obrani ove odluke bio je ministar vanjskih poslova Antonio Tajani, koji je u nekoliko navrata pokušao uvjeriti javnost da je strah neopravdan i da suverenitet Italije nije ugrožen. Naglasio je da će agenti dolaziti iz odjela za istrage domovinske sigurnosti (HSI), specijaliziranog za transnacionalni kriminal i terorizam, a ne iz odjela zaduženog za sporne imigracijske operacije.

​- Budimo jasni, ne dolaze oni održavati javni red nasred talijanskih ulica. Dolaze surađivati u operativnim sobama - poručio je Tajani u izjavi za radio RAI.

Antonio Tajani | Foto: Alessandro Bremec / ipa-agency.net

U pokušaju da dodatno smiri strasti, povukao je i drastičnu povijesnu usporedbu, rekavši kako situacija nije ni približno toliko alarmantna koliko je oporba prikazuje.

​- Nisu to oni isti ljudi s ulica Minneapolisa. Nije da dolaze SS-ovci - izjavio je Tajani, aludirajući na zloglasne nacističke odrede.

Vijest da će američki agenti biti prisutni na talijanskom tlu kako bi štitili visoku delegaciju SAD-a, koju predvode potpredsjednik JD Vance i državni tajnik Marco Rubio, dočekana je s bijesom i nevjericom. Kontroverze oko agencije ICE, potaknute nedavnim smrtonosnim pucnjavama tijekom imigracijskih racija u Minneapolisu, prelile su se preko Atlantika i dovele vladu u Rimu u iznimno neugodan položaj.

Američko veleposlanstvo i State Department potvrdili su da će agenti HSI-ja pružati potporu njihovoj diplomatskoj sigurnosnoj službi te da sve sigurnosne operacije ostaju pod talijanskom ingerencijom, piše CBC. No, ta uvjeravanja nisu bila dovoljna da utišaju kritičare.

Gradonačelnik Milana: "Policija koja ubija nije dobrodošla"

Najoštriji otpor stigao je iz srca Igara, od gradonačelnika Milana Giuseppea Sale. Ljevičarski gradonačelnik nije birao riječi kako bi izrazio svoje zgražanje nad prisutnošću kontroverzne američke agencije u njegovu gradu.

​- To je policija koja ubija, koja ljudima upada u domove potpisujući vlastite naloge. Jasno je da u Milanu nisu dobrodošli, u to nema nikakve sumnje - rekao je Sala za radio RTL 102.5.

Giuseppe Sala | Foto: Francesco Enriquez / ipa-agency.net

Njegova izjava izravna je posljedica vijesti iz SAD-a, gdje su u siječnju u Minneapolisu federalni agenti u dva odvojena incidenta usmrtili dvoje američkih državljana. Dodatno ulje na vatru dolila je i snimka talijanske državne televizije RAI, koja prikazuje agente ICE-a kako prijete njihovoj novinarskoj ekipi koja je izvještavala o prosvjedima u SAD-u.

Salin stav podržale su i brojne oporbene stranke. Pokret Pet zvijezda pozvao je vladu da "spriječi opasnu drift", dok su zastupnici Demokratske stranke poručili da u Italiji "nema mjesta za one koji gaze ljudska prava". Čak je i sindikat USB najavio prosvjed pod nazivom "ICE OUT" u centru Milana na sam dan otvaranja Igara, 6. veljače.

Vlada Giorgie Meloni između američkog savezništva i domaćeg bijesa

Za premijerku Giorgiu Meloni ova je situacija postala hod po žici. Njezina vlada njeguje bliske odnose s administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa, no istovremeno se suočava s golemim pritiskom domaće javnosti i oporbe da zaštiti nacionalni suverenitet. Ministar unutarnjih poslova Matteo Piantedosi isprva je umanjivao problem izjavom da "ne vidi u čemu je problem", no kasnije je i sam potvrdio da će talijanska policija i karabinjeri imati potpunu kontrolu nad sigurnosnim operacijama.

Matteo Piantedosi | Foto: Alessandro Bremec / ipa-agency.net
