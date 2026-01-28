Obavijesti

News

Komentari 0
OGLASILO SE MINISTARSTVO

Incident u SAD-u: Agenti ICE-a pokušali upasti u ekvadorski konzulat u Minneapolisu

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Incident u SAD-u: Agenti ICE-a pokušali upasti u ekvadorski konzulat u Minneapolisu
Foto: Shannon Stapleton

Agenti američke Službe za imigraciju i carinu (ICE) pokušali su u utorak ući u ekvadorski konzulat u Minneapolisu, ali su ih djelatnici konzulata spriječili u ulasku u prostorije, priopćilo je ekvadorsko ministarstvo vanjskih poslova

Admiral

Pokušaj ulaska potaknuo je Ministarstvo vanjskih poslova da pošalje "prosvjednu notu" veleposlanstvu SAD-a u Quitu, glavnom gradu Ekvadora, zahtijevajući da se takvi incidenti "ne ponove", navodi se u izjavi ministarstva. U izjavi se incident karakterizira kao "pokušaj upada agenata ICE-a u ekvadorski konzulat u Minneapolisu".

Navedeno je da su akcije osoblja konzulata u sprječavanju ulaska ICE-a osigurale zaštitu ekvadorskih državljana koji su se u to vrijeme nalazili u zgradi.

Incident se dogodio tijekom masovne deportacije koju je provodilo oko 3000 teško naoružanih agenata ICE-a i američke granične patrole raspoređenih u Minnesotu po naredbi predsjednika Donalda Trumpa prije nekoliko tjedana.

Preokret u slučaju Prvo službeno izvješće: Dvojica agenata pucala u Alexa Prettija
Prvo službeno izvješće: Dvojica agenata pucala u Alexa Prettija

Ni State Department Sjedinjenih Država ni Ministarstvo domovinske sigurnosti, koje nadgleda ICE i graničnu patrolu,  za sada nisu odgovorili na zahtjeve Reutersa za komentar.

Ekvadorsko ministarstvo vanjskih poslova nije navelo druge detalje. No, očevici koji rade u  trgovinama u blizini konzulata rekli su da su vidjeli agente ICE-a kako pokušavaju ući u zgradu.

"Vidjela sam kako policajci napadaju dvije osobe na ulici, a zatim su te osobe ušle u konzulat, a policajci su pokušali ući za njima", rekla je jedna žena, koja je tražila da ostane anonimna, navodeći  kao razlog strah od odmazde savezne vlade.

'POMAGAO JE' Svjedoci razotkrivaju pucnjavu u Minneapolisu: 'Alex nije imao pištolj, nit je mahao oružjem...'
Svjedoci razotkrivaju pucnjavu u Minneapolisu: 'Alex nije imao pištolj, nit je mahao oružjem...'

Agenti "nisu mogli ući u konzulat, koliko sam mogla vidjeti", rekla je.

Prema međunarodnom ugovoru, veleposlanstva, konzularni uredi i drugi diplomatski objekti neke zemlje smatraju se suverenim teritorijem te nacije, zaštićenim diplomatskim imunitetom od neovlaštenog ulaska agenata drugih vlada.

Operacija Metro Surge, Trumpova akcija provođenja imigracijskog zakona u Minneapolisu, dovela je do pucnjava i ubojstva dvoje američkih državljana na ulicama najmnogoljudnijeg grada Minnesote, što je izazvalo tjedne prosvjeda tamo i diljem zemlje.

Kako je rastao politički pritisak za deeskalaciju napetosti, Trumpov "car granice", Tom Homan, sastao se u utorak s gradonačelnikom Minneapolisa i guvernerom Minnesote, nastojeći smiriti krizu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Seks skandal u vladi Crne Gore! Ovo su direktorica i bivši šef tajne službe čije se snimke šire
OBOJE PODNIJELI OSTAVKU

Seks skandal u vladi Crne Gore! Ovo su direktorica i bivši šef tajne službe čije se snimke šire

Seks skandal trese Vladu Crne Gore. Tužiteljstvo istražuje tko je pustio intimne snimke Direktorice za unaprjeđenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda Mirjane Pajković i bivšeg savjetnika predsjednika Crne Gore Dejana Vukšića, koji je bio i šef tajne službe. Ona je optužila njega, a on nju
Alarmantna poruka njemačkog generala. Očekujte napad u roku dvije do tri godine
RUSI DOLAZE

Alarmantna poruka njemačkog generala. Očekujte napad u roku dvije do tri godine

Dok sam u Afganistanu imao, nažalost, visok, ali upravljiv broj ranjenih, sada moram planirati mogućnost tisuću ozlijeđenih dnevno. Što detaljnije pogledaš, to postaje složenije i teže za zamisliti, rekao je Gerald Funke
FOTO Objavili fotke huligana Torcide koji su pripremili krvavu zasjedu Delijama kod Tuzle
SA SUĐENJA

FOTO Objavili fotke huligana Torcide koji su pripremili krvavu zasjedu Delijama kod Tuzle

Hajdukovi huligani ušli su u BiH tvrdeći da idu na humanitarni turnir. Dočekali su navijače Crvene zvezde koji su se vraćali s utakmice Europske lige protiv Malmöa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026