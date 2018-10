Agrokor časti: Evo u kakvom luksuzu su živjeli Todorići

Luksuzne objekte, nekretnine i vozila izvanredna uprava Agrokora stavila je na prodaju. Todorićevu vilu u općini Lovran, koju je obožavao, kupio je slovački investitor za 8 milijuna i 115 tisuća eura (plus pripadajući porez).

Villa Castello nalazi se u blizini plaže u Medveji, na posjedu ukupne površine 10.062 četvorna metra. Stambene površine u dva objekta je 969 četvornih metara, od čega u glavnoj zgradi dvorca 851. Uz glavnu zgradu je depandansa, odnosno pomoćni objekt za goste ili osoblje, s dva apartmana i zajedničkim dnevnim boravkom. Glavna zgrada sagrađena je nad stijenama uz more 1916. godine u arhitektonskom stilu neoklasicizma. Sastoji se od suterena, u kojem su servisne prostorije, poput sušione i praone rublja, prizemlja s trima salonima i kuhinjom, na prvom katu su četiri spavaće soba s pripadajućim kupaonicama dok je na drugom katu apartman sa spavaćom sobom, dnevnim boravkom i kupaonicom.

Najviši kat zgrade je toranj, odnosno vidikovac. Oko zgrada su natkrivene terase s roštiljima, a podno objekata je sagrađeno pristanište za plovila s betoniranom plažom do kojih se stiže stepeništem. Sav okoliš je pomno hortikulturno uređen, s popločanim stazama preko travnjaka te pošljunčanom šetnicom iznad stijena na obali.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Na livadi iznad objekata je bio improvizirani helidrom.

Villa Castello prodala se kao cjelina, zajedno s klasicističkim namještajem i umjetničkim slikama. Pomorsko dobro uz Villu Castelo 2008. godine je odlukom Poglavarstva Primorsko-goranske županije dodijeljeno u koncesiju Agrokoru kao vlasniku kompleksa za godišnji iznos od 560.000 kuna te je ulaz bio onemogućen zidovima i metalnim šiljcima na granici kompleksa.

Ivica Todorić je u vili ugošćavao političku i biznis elitu, a kada ju je Todorić kupio bilo je to prvi put da netko u Hrvatskoj dobiva privatnu plažu.

Pristup plaži ispod Todorićeve vile, zbog visokih stijena, moguć je samo s mora, odnosno iz samog objekta. Zanimljivo je pritom primijetiti da je i ovaj posao Agrokor sklopio na svoj tradicionalni način – višemjesečnom odgodom plaćanja svojih obveza. Cijeli posjed nije opterećen kreditima i uz vlasništvo 1/1 nema zapreka da se od prodaje ove nekretnine namakne barem jedna kap u moru Agrokorovih dugova.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Inače, Todorić je od svih nekretnina navodno najviše volio ovu vilu, čak više od otočića Smokvica. To je vila u kojoj je skovan plan kako će kupiti Mercator. Todorićeva vila izvorno se zvala vila Castello, a danas se u literaturi vodi kao vila Kamelija. Zdanje je dao izgraditi Vicenzo de Terzi. Vila Castello građena je od 1910. do 1913. godine, a pretpostavlja se da je njezin arhitekt bio Carl Seidl. U knjizi Lovran – turizam i graditeljstvo Mirjane Peršić navodi se da je vila zamišljena kao veliki građevno-parkovni kompleks koji se stapa s prirodom, neuređenim okolišem mora, stjenovitom obalom i šumom šireg okruženja. Vila je prema svemu sudeći studiozno promišljena i promatrana s kopna i mora.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

"Samo tako mogla se odabrati točka na stjenovitu, teško pristupačnom obalnom rtu u Medveji, na kojoj je ovako zahtjevna građevina konačno podignuta", piše u knjizi Peršić. Vicenzo de Terzi bio je prvi vlasnik vile Castello. Sredinom 1955. godine vila prelazi u vlasništvo ondašnjeg Narodnog odbora općine Lovran, a temeljem sporazuma između FNRJ i Italije koji je potpisan u Beogradu 1954. Konačno, deset godina kasnije ondašnji hotelijer Liburnija postaje vlasnikom nekretnine i to temeljem odredbe Općine Opatija.

Osim vile, na bubnju su se našli i Todorićeva, to jest, Agrokorova jahta 'Jana', te helikopter.

Jahta je bila prva na aukciji i tražena cijena je 1,4 milijuna eura bez PDV-a i bilo kakvih drugih poreza. Jahta Riva 85 Opera je u trenutku otvaranja procesa izvanredne uprave bila na redovitom servisu i održavanju na suhom vezu u Italiji, a zatim su je prevezli u marinu u Zadru.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Nekada je Jana bila ogledalo luksuza Todorićevih gdje su i nastale snimke ljetovanja kao iz bajke. Na tri jahte, u ljeto 2006., Ante Todorić, njegovi prijatelji i kumovi plovili su Jadranom. Nedavno objavljene snimke otkrivaju poseban luksuz kojim su bili okruženi. Ni cijena baš nije mala: samo za gorivo za tri broda potrošili su, kažu upućeni, najmanje 200.000 kuna.

Ta snimka ljetovanja Todorićevih, njihovih prijatelja i kumova pojavila se na javno dostupnoj internetskoj stranici. Traje nešto više od 15 minuta i daje dosad nezabilježen uvid u privatni svijet koji su tako pozorno čuvali od vanjskog svijeta. U jednom trenutku Todorićev stariji sin Ante ushićeno kaže da je krstarenje savršeni spoj Konzuma i Jadrana. I zaista prizori s njihovih krstarenja prosječnim građanima Hrvatske izgledaju fascinantno: skupe jahte, sa svim mogućim luksuzom, propinju se na jadranskim valovima.

Veseli Todorići i njihovi kumovi te prijatelji dobro se zabavljaju. Jede se i pije. Ničega ne fali dok mala flotila plovi srednjim Jadranom. Na snimkama se često čuje Ante Todorić. On zabavlja društvo, snima suprugu i djecu. Upravlja jahtom. Nije ništa manje angažiran njegov kum Ivica Crnjac. Bivši financijski direktor Agrokora najbliži je prijatelj starijeg Todorićeva sina. Često je u kadru, pogotovo dok se jede. Društvo na jahtama aktivno provodi vrijeme. Zavlače se u morske špilje, uživaju u uvalama s poznatim restoranima. Ukratko, guštaju.

Dio snimke pokazuje i let korporacijskim helikopterom. Do otoka Smokvica, koji je dugo godina bio u vlasništvu Ivice Todorića. Sad ga je država vratila u svoje vlasništvo. Sa Smokvice helikopter leti preko Jadrana do Opatije. Do druge obiteljske vile. One u Medveji, s karakterističnom krovom koji je prepoznatljiv svima.

Tamo su stariji članovi obitelji, koji očito mirnije provode ljetni odmor. Njihov je tempo sporiji, vila je okružena morem i uživa se. U svemu. Na snimkama nema mlađeg Todorićeva sina. Stariji brat i njegovi prijatelji možda nisu to ljeto bili njegovo omiljeno društvo. U flotili koja je plovila Jadranom najviše se isticala “Jana”. Jahta koja vrijedi više od tri milijuna eura, s prepoznatljivim plavim trupom i srebrnim natpisom na krmi bila je simbol uspjeha Todorića i njegovih tvrtki.