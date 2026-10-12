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MAGAREĆA KLUPA

Ah, ta statistika. Svjetski smo prvaci u izostancima i peticama

Piše Ana Dasović,
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Ah, ta statistika. Svjetski smo prvaci u izostancima i peticama
Ilustracija | Foto: Srecko Niketic/Pixsell
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Tužan je i podatak koji se ponavlja iz godine u godinu, a to su mali prvašići ponavljači. Možda bi se obrazovna vlast trebala pozabaviti boljom pripremom dijela djece za taj prvi razred

U statistici ništa novo. Milijuni izostanaka, roditelji i dalje mogu pravdati po tri dana zaredom tijekom cijele godine, u peticama smo svjetski prvaci. No statistika uvijek daje općenitu, prosječnu sliku stanja u nekom sustavu, pa tako i ova iz Školskog e-Rudnika. No uz prosjek, pokazala je i neke zanimljive specifičnosti.

Poput, primjerice, podatka da najviše izostanaka imaju učenici s najgorim ocjenama, a najmanje oni s - najboljim ocjenama. Znači, tumačeći laički, vrijeme u školi i nije baš takav gubitak, kao što to voli prikazati dio roditelja. Tužan je i podatak koji se ponavlja iz godine u godinu, a to su mali prvašići ponavljači. Možda bi se obrazovna vlast trebala pozabaviti boljom pripremom dijela djece za taj prvi razred, kako bi uspješnije savladavali gradivo bez kojega nema smisla nastavljati školovanje.

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A upravo je ovih dana za portal Dalmacija Danas učiteljica Danijela Saraf progovorila o tome koliko dopunski rad, pa čak i pad razreda za učenika može biti koristan. Većina učenika koja ne uspije svladati gradivo jednostavno nije dobila priliku kvalitetno učiti, možda ima poteškoće koje učitelj nema vremena "ispeglati" u redovnoj nastavi...

Jako je važno imati povjerenja u učitelje, ali je još važnije dati im mogućnost da sa svakim djetetom odrade kvalitetan posao. Bez toga, uz previše administracije, previše će djece proći ispod radara i ostati bez potrebne edukacije.

Ovaj tjedan u Zagrebu se može posjetiti događaj zbog kojeg zbilja vrijedi otići s pokojeg sata. Najbolji mladi robotičari iz više od 50 zemalja svijeta okupit će se na Zagrebačkom velesajmu kako bi pokazali kreativnost, snalažljivost, timski rad i što znači koristiti tehnologije na dobar način. Svakako dođite.

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