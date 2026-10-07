'Naša zbornica' povezuje učitelje diljem Hrvatske: Učit ćemo jedni od drugih

Na Svjetski dan učitelja, 5. listopada, u Osnovnoj školi Grigora Viteza u Zagrebu predstavljena je “Naša zbornica”, novi besplatni program koji povezuje učitelje i nastavnike osnovnih i srednjih škola iz cijele Hrvatske.

U malim online grupama od četiri do šest sudionika učitelji će kroz pet strukturiranih susreta razmjenjivati iskustva i zajedno promišljati teme koje već mijenjaju njihov svakodnevni rad poput korištenja umjetne inteligencije u razredu, mentalnog zdravlja djece, konflikata, odnosa s roditeljima i energetske pismenosti. Preporuka UNESCO-a iz 1966. među ostalim naglašava važnost profesionalnog učenja učitelja, a “Naša zbornica” toj ideji dodaje prostor za učenje jednih od drugih, ističu pokretači projekta.

Kako su pojasnili na prvome susretu, program polazi od jednostavne ideje: učitelji svakodnevno stvaraju veliko znanje kroz rad u učionici, razgovore s roditeljima i rješavanje situacija za koje često ne postoji jedno točno rješenje. No prilike za sustavnu razmjenu tog iskustva s kolegama iz drugih škola rijetke su.

"Naša zbornica“ zato poznati prostor školske zbornice širi izvan zidova pojedine škole i povezuje učitelje koji se možda nikada ne bi susreli.

Učitelji osjećaju manjak podrške

A koliko je takav prostor potreban, pokazuju i rezultati istraživanja Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, koje je predstavila dr. sc. Iris Marušić, predstojnica Centra za istraživanje i razvoj obrazovanja i voditeljica projekta TeachWell.

Istraživanje, koje se bavilo utjecajem ličnosti, motivacije i socio-emocionalnih kompetencija na profesionalnu dobrobit učitelja u prvih pet godina karijere, pokazuje zanimljivu oprečnost: učitelji su zadovoljni svojim poslom, ali ne osjećaju da društvo dovoljno cijeni njihovu profesiju. Čak je 87 % mladih učitelja zadovoljno svojim poslom, a 94 % osjeća entuzijazam za svoj predmet. Istodobno, 92 % smatra da njihova profesija nije dovoljno cijenjena u društvu.

- Kvaliteta obrazovanja ponajviše ovisi o kvaliteti učitelja i nastavnika koji svakodnevno rade u našim školama. Zato je važno kako se učitelji osjećaju na svom poslu i kakvu podršku imaju u suočavanju s profesionalnim izazovima. Dobrobit učitelja nije samo pitanje njihova zadovoljstva poslom. Ona je povezana i sa školskim uspjehom i dobrobiti učenika te je dio šire rasprave o tome kakvo obrazovanje želimo za svoju djecu - istaknula je dr. sc. Iris Marušić.

Svi su dobrodošli

- Danas, u vremenu velikih društvenih i moralnih promjena, učitelji se u učionicama susreću s brojnim izazovima i često se mogu osjećati frustrirano, usamljeno i prepušteno sebi. Upravo me to potaknulo da otvorim vrata naše škole za ovo mjesto u kojem će svaki učitelj, bez obzira na to gdje se nalazi, biti dobrodošao i u kojem će moći podijeliti svoje brige, iskustva i nedoumice s kolegama koji ih razumiju jer se svakodnevno susreću sa sličnim situacijama - naglasila je Tea Celić, ravnateljica Osnovne škole Grigora Viteza.

Takav prostor podrške nije zamišljen samo za jednu školu, već za učitelje iz cijele Hrvatske.

- Zahvalan sam na prilici da E.ON podrži ovako važan projekt. Energija za nas znači stabilnost, budućnost i demokraciju. Tehnologija i digitalizacija danas mladima daju više mogućnosti, ali i veću odgovornost za vlastite odluke. Zato je važno podržati one koji ih obrazuju - rekao je Andreas Rörig, predsjednik Uprave E.ON-a Hrvatska.

Pet tema, pet razgovora s kolegama

Program se sastoji od pet online sesija u trajanju od 90 minuta, pri čemu je svaka posvećena jednoj od pet tema. U svakoj skupini sudjeluju četiri do šest učitelja i nastavnika iz različitih škola. Sudionici ne slušaju predavanja niti dobivaju unaprijed pripremljena rješenja.

Svaka sesija polazi od teorijskog koncepta, koji grupa potom provjerava kroz vlastita iskustva, perspektive i situacije iz prakse. Razgovor strukturira platforma qohubs, a ono što sudionici dijele ostaje unutar njihove grupe.

Dijana Vetturelli, suosnivačica i izvršna direktorica qohubsa, objašnjava zašto je upravo takav način rada u središtu programa:

- Ljudi znaju više nego što misle da znaju. Kada ljudi zajedno razgovaraju, oni ne razmjenjuju samo ono što već znaju. Oni stvaraju novo znanje. To je ljudska sposobnost na kojoj smo izgradili qohubs. Mi ne donosimo odgovore, već stvaramo uvjete u kojima oni mogu nastati. A sada zamislite koliko takvog potencijala postoji među desecima tisuća učitelja i nastavnika u Hrvatskoj.

Prijave su otvorene na www.nasazbornica.hr.