Ahmetović kritizira Turudića: DORH nije došao na okrugli stol, poziv je bio uredno poslan

Zastupnica SDP-a Mirela Ahmetović priopćila je u srijedu kako je "tendenciozan i glup" odgovor glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića da ni u DORH-u ni u USKOK-u nisu zaprimio poziv, pa nisu mogli ni doći na okrugli stol u Saboru u organizaciji SDP-a, o borbi protiv korupcije.

U priopćenju DORH-a ranije danas, vezano za prozivke iz SDP-a da nisu došli na okrugli stol u Saboru u povodu Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, glavni državni odvjetnik Turudić istaknuo je kako "nikakav poziv za predmetni okrugli stol u organizaciji zastupnice SDP-a Mirele Ahmetović nije zaprimljen ni u DORH-u niti u Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) pa se na isti nije bilo ni moguće odazvati, odnosno ispričati nedolazak".

Potpredsjednica Kluba zastupnika SDP-a Ahmetović večeras je u oštrom priopćenju, uz ostalo, navela kako je glavni državni odvjetnik Turudić "nekorektno, pristrano, tendenciozno i glupo ustvrdio da ni DORH ni USKOK nisu dobili poziv za Okrugli stol" koji je organizirala u povodu Međunarodnog dana borbe protiv korupcije u Hrvatskom saboru, 9. prosinca 2025.

"Mogu dokazati kako je i DORH-u i USKOK-u poziv na Okrugli stol poslan 2. prosinca u 13:34 sati na njihovu služben mail adresu, navedenu na njihovim službenim stranicama, sa službene saborske mail adrese Kluba zastupnika SDP-a, sa saborske domene", navela je potpredsjednica Kluba zastupnika SDP-a Ahmetović.

Kaže i da su "stručne službe Kluba SDP-a u dva navrata zvale DORH i USKOK kako bi provjerile hoće li netko doći na Okrugli stol. U oba navrata, službenici DORH-a i USKOK-a telefonski su poručili kako još nemaju službenu potvrdu o (ne)dolasku predstavnika DORH-a i USKOK-a te kako će se svakako javiti povratno", ustvrdila je Ahmetović, dodavši kako je "poziv prema njima uredno poslan".

Potpredsjednica Kluba zastupnika SDP-a u priopćenju navodi i da su se "danas iz DORH-a i USKOK-a telefonski obratili Klubu zastupnika SDP-a sa zahtjevom da im se dostavi e-mail poziva. Kada im je priopćeno da smo e-mail uredno poslali na njihovu službenu e-mail adresu s njihovih službenih stranica, opravdavali su se kako taj mail ima mnogo filtera i da im pošaljemo poziv na drugi mail koji nije naveden na službenim stranicama jer se njihov fizički server nalazi u prostorima Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije", rekla je Ahmetović.

Dakle, dodala je, "traže da im pošaljemo poziv dan nakon što se Okrugli stol održao i na mail koji nije naveden na njihovim službenim stranicama". "Iako je bio uredno pozvan, Turudić se nije odazvao na Okrugli stol o korupciji,", zaključila je.