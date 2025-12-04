Nikola Grmoja: 'Turudić nije deklasificirao dokument o Mirti Matić. Volio bih da ga svi vide'

Predsjednik Odbora za pravosuđe Nikola Grmoja potvrdio je da je dobio dopis glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića kojim USKOK-ov dokument o kandidatkinji za predsjednicu VS-a Mirtu Matić nije deklasificirao, istaknuvši kako bi volio da je javnost dobila uvid u sadržaj tog dokumenta.

„Dobio samo odgovor glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića na svoj zahtjev da se deklasificira USKOK-ov dopis o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda (VS) Mirtu Matić. Ništa se ne mijenja, samo se mijenja stupanj klasifikacije iz 'povjerljivo' u 'ograničeno', što znači da samo zastupnici mogu imati uvid u dokument. Onima koji budu htjeli to će biti omogućeno sutra od 10 do 12 sati te od 14 do 16 sati jer je u međuvremenu glasovanje”, izvijestio je u četvrtak Grmoja (Most) novinare u Saboru. Vanjski članovi Odbora, napomenuo je, neće imati tu mogućnost.

Što se mene tiče, istaknuo je, ništa se bitno ne mijenja jer su svi mogli vidjeti sadržaj dokumenta i vidjet ćemo mogu li nakon takvog dokumenta glasovati za Mirtu Matić, a volio bih da je i javnost dobila uvid u taj dokument. Glavni državni odvjetnik se pozvao na to da u ovom slučaju još uvijek nije podignuta optužnica i da se to u ovom trenutku ne može deklasificirati, kazao je. No, dodao je Grmoja, "mislim da oni koji donose odluke dobro znaju što piše u tom dokumentu i da je to sasvim dovoljno".

Odbijenica da se dokument deklasificira za Grmoju je loša, kako je kazao, 'iz samo jednog razloga jer će se ljevica kriti iza klasifikacije i govorit će da ništa ne mogu komentirati, što je laž'. Oni mogu reći da je ono što piše u dokumentu pozitivno ili negativno za kandidatkinju jer to ne ugrožava istragu na bilo koji način, ali neće ni to reći jer bi onda u pitanje došla ta kandidatura, smatra.

Grmoja je ranije tražio uvid u USKOK-ov dokument u kojemu se, kako su navodili mediji, kadidatkinji Matić navodno na teret stavlja da je odavala podatke iz istrage, a Odbor je u ponedjeljak „zbog važnosti izbora predsjednika Vrhovnog suda” donio odluku da od DORH-a zatraži deklasificira taj dokument.

Na istoj je sjednici HDZ predložio zaključak, koji je i prihvaćen, da se o troje saslušanih kandidata glasa 'tek nakon što se svim zastupnicima u Saboru, sukladno Zakonu o tajnosti podataka, omogući uvid u sadržaj očitovanja glavnog državnog odvjetnika koje je predsjednik Odbora zatražio u vezi s kandidatkinjom Matić'. To znači da se na sutrašnjem glasanju zastupnici neće izjašnjavati o novoj čelnoj osobi Vrhovnog suda. Riječ je o trećem pokušaju izbora predsjednika Vrhovnog suda nakon smrti prethodnog čelnika te institucije Radovana Dobronića prije skoro devet mjeseci.

Predsjednik Republike Zoran Milanović ovlašteni je predlagatelj kandidata za predsjednika Vrhovnog suda, nakon izjašnjavanja Opće sjednice Vrhovnog suda i odluke saborskog Odbora za pravosuđe, no, njihove odluke za njega nisu obvezujuće. U recentnim izjavama već je najavio da će njegova kandidatkinja za tu poziciju biti Mirta Matić.