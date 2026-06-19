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KRITIKA VLADAJUĆIMA

Ahmetović o presudi za švicarce: 'SDP nikad ne bi utjecao na sudove, ali bi zaštitio građane'

Piše HINA,
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Ahmetović o presudi za švicarce: 'SDP nikad ne bi utjecao na sudove, ali bi zaštitio građane'
Zagreb: Sabor o suzbijanju neprijavljenog rada | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

SDP nikada ne bi pokušao utjecati na pravosuđe, ali bi pronašao način kako zaštiti građane kao što ih je zaštitio 2015. godine, rekla je u petak SDP-ova zastupnica Mirela Ahmetović, komentirajući presudu Vrhovnog suda u slučaju 'švicarac'

''SDP-u bi u fokusu bili hrvatski građani. SDP nikada nije niti bi pokušao utjecati na sudsku vlast, ali bi zaštitio građane i ne bi odmahivao rukom kao HDZ'', rekla je Ahmetović u izjavi medijima u Hrvatskom saboru. Ahmetović je govorila o presudi Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima u švicarskim francima, prema kojoj potrošači imaju pravo na zatezne kamate, ali ne i na povrat preplaćene glavnice. Istu je presudu jučer na Facebooku komentirao predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, istaknuvši da se takva odluka ''ne bi dogodila da je SDP na vlasti'' te da je ''SDP zakonom o švicarcima stjerao banke u kut i pokazao da država može zaštititi građane''.

Ahmetović je poručila da SDP, kao i svi drugi, ima pravo komentirati javno objavljene sudske presude. Presuda Vrhovnog suda, dodaje, razočarale je desetke tisuća građana koji su bili žrtve velike polep financijskog sustava

''U HDZ-u bi se trebali brinuti o tome kako se sada osjećaju ti  građani kojima se sada najavljuje tek jedna petina od punog obeštećenja'', kazala zastupnica.

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''To je prilika da iz pozicije pasivnosti prijeđemo u puno aktivniju ulogu. Da je HNB bila aktivnija od 2005. do 2007. godine, nikada se 'švicarac' ne bi dogodio'', rekao je Lalovac te potom pozvao Vladu i Sabor na punu aktivniju ulogu u uspostavi mehanizama zaštite.

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