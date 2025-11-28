Airbus mora hitno popraviti čak 6000 aviona?! Zbog pogreške u softveru slijedi prometni kolaps

Europski zrakoplovni div Airbus izdao je hitnu naredbu za promjenu softvera na značajnom broju svojih najprodavanijih zrakoplova iz obitelji A320. Ovaj potez, koji industrijski izvori opisuju kao jedan od najvećih masovnih opoziva u 55-godišnjoj povijesti tvrtke, prijeti izazivanjem kaosa u zračnom prometu diljem svijeta, i to u najgorem mogućem trenutku – netom prije početka velikih zimskih putovanja, piše Reuters.

Problem je otkriven nakon analize zastrašujućeg incidenta koji je razotkrio neobičnu ranjivost modernih zrakoplova: intenzivna solarna radijacija može oštetiti podatke ključne za funkcioniranje kontrola leta, što može dovesti do gubitka upravljivosti.

Drama na nebu iznad Amerike

Alarm je upaljen nakon incidenta koji se dogodio 30. listopada 2025. godine. Let JetBluea 1230, koji je putovao iz Cancuna u Meksiko za Newark u New Jerseyju, doživio je iznenadni i nekontrolirani gubitak visine. Prema izvješćima, zrakoplov je u samo pet minuta propao za gotovo 4400 metara, a zatim još dodatnih 3700 metara u idućih pet minuta.

Posada je uspjela prisilno sletjeti u Tampu na Floridi, no iskustvo je bilo traumatično. Oko 20 putnika prevezeno je u bolnice s lakšim ozljedama.

- Bio je to ozbiljan problem, ali onaj koji se mora rješavati vrlo brzo, što će zauzvrat pogoršati poremećaje za putnike - rekao je viši izvor iz britanske avijacije za tamošnje medije.

Istraga je pokazala da je krivac sustav ELAC (Elevator and Aileron Computer), računalo koje pilotove naredbe prenosi na krila i rep zrakoplova radi kontrole nagiba. Jaka solarna oluja korumpirala je podatke u tom računalu, što je dovelo do toga da nos aviona nekontrolirano "zaroni".

Procjenjuje se da je pogođeno oko 6000 zrakoplova diljem svijeta, što čini gotovo polovicu aktivne flote modela A320, uključujući varijante A319 i A321. Opoziv se mora provesti odmah, prije sljedećeg redovnog leta, što je stvorilo logističku noćnu moru za aviokompanije.

Među najteže pogođenim prijevoznicima u Europi su niskotarifni divovi Wizz Air i EasyJet, koji su potvrdili da će doći do kašnjenja i otkazivanja letova dok se flota ne ažurira.

- Sigurnost naših kupaca, posade i zrakoplova uvijek je naš prioritet broj jedan - poručili su iz Wizz Aira, dodajući da su već zakazali izvanredno održavanje.

U Sjedinjenim Državama, American Airlines mora popraviti čak 340 svojih letjelica. S druge strane, United Airlines je objavio da njihova flota nije pogođena ovim specifičnim problemom jer koriste drugačiju konfiguraciju.

Utrka s vremenom u hangarima

Za otprilike dvije trećine pogođenih zrakoplova, rješenje je relativno brzo, ali i dalje zahtijeva povlačenje iz prometa. Aviomehaničari moraju vratiti softver na prethodnu verziju, što traje oko dva sata po avionu. Međutim, s obzirom na tisuće letjelica, to stvara ogromne čepove u hangarima koji su već opterećeni nedostatkom radne snage i dijelova.

Puno veći problem predstavlja oko 900 starijih zrakoplova kojima softverska zakrpa neće biti dovoljna. Ti avioni zahtijevaju fizičku zamjenu hardverskih komponenti računala, što bi ih moglo prizemljiti na nekoliko tjedana. Europska agencija za sigurnost zračnog prometa EASAizdala je hitnu direktivu o plovidbenosti kojom se nalaže ovaj popravak, naglašavajući da bi u najgorem scenariju greška mogla dovesti do prekoračenja strukturnih mogućnosti zrakoplova.