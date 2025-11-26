Belgijski štrajk zbog mjera štednje vlade ušao je u srijedu u treći dan, kada su se javnom sektoru pridružile zračne luke, privatne bolnice i trgovine
Štrajk zbog mjera štednje u Belgiji, prizemljeni avioni
U ponedjeljak, prvi dan štrajka, poremećen je javni prijevoz u gradovima, u utorak se proširio i na javne usluge, a u srijedu štrajkaju zračne luke, privatne bolnice, pojedine trgovine, škole. U bruxelleskoj zračnoj luci otkazani su svi odlazni letovi i više od polovice dolaznih, a u drugoj po veličini zračnoj luci Charleroi otkazani su svi letovi.
Belgijska koalicijska vlada postigla je u ponedjeljak navečer dogovor o višegodišnjim proračunskim planovima, prema kojima bi se do 2029. uštedjelo nešto preko 9 milijardi eura.
Do većeg dijela toga iznosa, 60 posto, došlo bi se smanjenjem proračunskih troškova, a 40 posto novim prihodima.
Sindikati, koji su organizirali štrajk, traže veće oporezivanje bogatih i smanjenje subvencija velikim tvrtkama. Između ostaloga, protive se mirovinskoj reformi i planiranom ublažavanju propisa o noćnom radu.
