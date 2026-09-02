Akademski sindikat napao Fuchsa: 'Kako su mogli donijeti ovakav prijedlog zakona!?'

Akademski sindikat prozvao je ministra znanosti, obrazovanja i mladih Radovana Fuchsa i nekompetentnu Radnu skupinu za loš prijedlog izmjena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, tražeći javnu raspravu u kojoj se nadaju da će biti prihvaćen njihov prijedlog. Akademski sindikat u priopćenju u srijedu ocjenjuje da Fuchs "ponovno" nije komunicirao s kompetentnim tijelima sustava visokog obrazovanja već s pojedincima koji su ga iz političkih razloga poslušali i dogovorili izmjene samo s njim.

"Nakon što je unaprijed već dogovorio prijedloge izmjene i dopune Zakona, ministar je formalno tek 28. siječnja donio Odluku o imenovanju Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju u znanstvenoj djelatnosti. Ovom odlukom nije izabrao sve kompetentne članove Radne skupine, već ih je odabrao kao svoje savjetodavno tijelo koje će slušati njega, a ne članove akademske zajednice", piše Sindikat.

Dokaz tome je sastav Radne skupine, ocjenjuje Akademski sindikat, koja ima 15 članova od kojih je sedam iz Ministarstva pri čemu četvero njih nema veze s visokim obrazovanjem i znanošću, jer nisu čak ni doktori znanosti, a osmi član je, također, u toj kategoriji i predstavnik je Hrvatske udruge poslodavaca.

"Sukladno prije dogovorenim prijedlozima, nekompetentna Radna skupina donijela je prijedlog Zakona pa je uvedeno Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću tek od 24. lipnja do 9. srpnja koje je trajalo samo par dana i u ljetno doba u kojem o Zakonu nisu mogli raspravljati i donositi odluke povjerenstva, ili, tijela sveučilišta, fakulteta, akademija, veleučilišta i znanstvenih instituta", navodi Sindikat.

Unatoč tome, naglašavaju, stiglo je 720 prijedloga od kojih je, kako ističu njihov bio "najveći i najozbiljniji".

Od ukupno 720 prijedloga, Radna skupina nije prihvatila 447 prijedloga, 127 prijedloga primljeno na znanje, 95 prijedloga prihvaćeno je djelomično, a prihvaćen je samo 51 prijedlog, navodi Sindikat.

"S obzirom na to da je o prijedlozima o izmjenama i dopunama Zakona iz savjetovanja raspravljala i odlučivala nekompetentna Radna skupina, koja je kao savjetodavno tijelo ministra prvo 'pisala' izmjene i dopune Zakona, Akademski sindikat traži javne rasprave kompetentnih tijela u nadi da će tim raspravama i ostali članovi akademske zajednice prihvatiti prijedlog Akademskog sindikata o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti", stoji u priopćenju Akademskog sindikata.

Na mrežnim stranicama Akademskog sindikata od 4. srpnja objavljen je njihov prijedlog izmjena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti.